Экс-депутат назвал выделение Греции средств из фонда ЕС троянским конем

АФИНЫ, 17 июн – РИА Новости. Бывший член Европарламента от Греции, профессор Университета Крита Бывший член Европарламента от Греции, профессор Университета Крита Нотис Мариас считает неоправданной эйфорию властей Греции в связи с выделением 32 миллиардов евро из европейского фонда восстановления экономики. Греции придется выполнять очень жесткие условия, сказал Мариас РИА Новости.

Мариас был членом экономического комитета Европарламента , несколько лет назад создал партию "Греция – другой путь".

Еврокомиссия в конце мая представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от связанного с распространением коронавируса глубочайшего кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Это предложение должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом. Процесс обсуждения проектов ЕК не исключает возможности их модификации.

Как заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас, Греция получит 32 миллиарда евро из фонда, "это смелое и щедрое предложение", сказал он.

"Греческие системные СМИ восхваляли Брюссель , знаменитую европейскую солидарность и новый "европейский пакет" в 32 миллиарда евро, которыми одарят Афины , из них 22,5 миллиарда евро в виде субсидий и 9,5 миллиарда евро в качестве кредитов. Но еще до того, как высохли чернила на дифирамбах, вице-президент Комиссии Валдис Домбровскис своими заявлениями испортил фиесту, поскольку он связал выплату средств из европейского фонда восстановления с выполнением Грецией жестких обязательств, взятых в контексте усиленного экономического и налогового надзора, под которым страна находится с лета 2018 года", - сказал Мариас.

Он сравнил с троянским конем выделение средств. "Древняя поговорка "Бойся данайцев, дары приносящих" всем нам хорошо известна", - сказал политик.

"В то время как в Афинах царила эйфория, мы отмечали, что выделение средств связано с выполнением странами-членами ЕС обязательств. В частности, для Греции, которая находится в состоянии усиленного надзора, это означает, что Афины придерживаются всех обязательств по выполнению структурных реформ, дерегулированию трудовых отношений, гибкости рынка труда, частичной занятости, а также отмене закрытых профессий, "здоровых государственных финансов", сокращение необслуживаемых займов, пенсионной реформы и других сопутствующих мер, которые греческий народ в значительной степени испытал в каменном веке меморандумов", - сказал Мариас.

Греция с 2010 до 2018 года в соответствии с программами кредитования, которые в стране называли "меморандумами", должна была проводить политику затягивания поясов в обмен на кредиты. В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, но осталась под надзором кредиторов.

Политик заметил, что, несмотря на временное ослабление правил соблюдения дефицита бюджета, в среднесрочной перспективе все страны ЕС должны соблюдать их.

"Перед лицом надвигающейся глубокой рецессии это означает, что странам ЕС придется принять жесткие меры и жесткие налоговые корректировки, чтобы у них не было слишком большого дефицита и долгов в среднесрочной перспективе", - сказал Мариас.

"Комиссия ясно дала понять, что пакет не будет выделяться для поддержки доходов, но должен будет жестко сосредоточиться на реформах и инвестициях в цифровую экономику и "зеленый" рост с акцентом на энергию. Это означает, что на практике большая часть субсидий, а также греческое национальное софинансирование в размере 10,1 миллиарда евро будут возвращены богатым и промышленно развитым странам Севера для приобретения новых технологий, программного обеспечения, приложений для искусственного интеллекта и механического оборудования, например, ветряных турбин, солнечных батарей, электромобилей, станций зарядки электромобилей, очистные сооружения и так далее", - сказал бывший евродепутат.

По его словам, погашение объявленного Еврокомиссией общего пакета в 750 миллиардов евро будет финансироваться не за счет взносов богатых стран, а за счет займов, которые Комиссия будет получать с рынков, и они будут погашаться путем введения налогов ЕС на европейских потребителей.