Экс-депутат назвал выделение Греции средств из фонда ЕС троянским конем

АФИНЫ, 17 июн – РИА Новости. Бывший член Европарламента от Греции, профессор Университета Крита Нотис Мариас считает неоправданной эйфорию властей Греции в связи с выделением 32 миллиардов евро из европейского фонда восстановления экономики. Греции придется выполнять очень жесткие условия, сказал Мариас РИА Новости.
Мариас был членом экономического комитета Европарламента, несколько лет назад создал партию "Греция – другой путь".
Еврокомиссия в конце мая представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от связанного с распространением коронавируса глубочайшего кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Это предложение должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом. Процесс обсуждения проектов ЕК не исключает возможности их модификации.
Как заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас, Греция получит 32 миллиарда евро из фонда, "это смелое и щедрое предложение", сказал он.
"Греческие системные СМИ восхваляли Брюссель, знаменитую европейскую солидарность и новый "европейский пакет" в 32 миллиарда евро, которыми одарят Афины, из них 22,5 миллиарда евро в виде субсидий и 9,5 миллиарда евро в качестве кредитов. Но еще до того, как высохли чернила на дифирамбах, вице-президент Комиссии Валдис Домбровскис своими заявлениями испортил фиесту, поскольку он связал выплату средств из европейского фонда восстановления с выполнением Грецией жестких обязательств, взятых в контексте усиленного экономического и налогового надзора, под которым страна находится с лета 2018 года", - сказал Мариас.
Он сравнил с троянским конем выделение средств. "Древняя поговорка "Бойся данайцев, дары приносящих" всем нам хорошо известна", - сказал политик.
"В то время как в Афинах царила эйфория, мы отмечали, что выделение средств связано с выполнением странами-членами ЕС обязательств. В частности, для Греции, которая находится в состоянии усиленного надзора, это означает, что Афины придерживаются всех обязательств по выполнению структурных реформ, дерегулированию трудовых отношений, гибкости рынка труда, частичной занятости, а также отмене закрытых профессий, "здоровых государственных финансов", сокращение необслуживаемых займов, пенсионной реформы и других сопутствующих мер, которые греческий народ в значительной степени испытал в каменном веке меморандумов", - сказал Мариас.
Греция с 2010 до 2018 года в соответствии с программами кредитования, которые в стране называли "меморандумами", должна была проводить политику затягивания поясов в обмен на кредиты. В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, но осталась под надзором кредиторов.
Политик заметил, что, несмотря на временное ослабление правил соблюдения дефицита бюджета, в среднесрочной перспективе все страны ЕС должны соблюдать их.
"Перед лицом надвигающейся глубокой рецессии это означает, что странам ЕС придется принять жесткие меры и жесткие налоговые корректировки, чтобы у них не было слишком большого дефицита и долгов в среднесрочной перспективе", - сказал Мариас.
"Комиссия ясно дала понять, что пакет не будет выделяться для поддержки доходов, но должен будет жестко сосредоточиться на реформах и инвестициях в цифровую экономику и "зеленый" рост с акцентом на энергию. Это означает, что на практике большая часть субсидий, а также греческое национальное софинансирование в размере 10,1 миллиарда евро будут возвращены богатым и промышленно развитым странам Севера для приобретения новых технологий, программного обеспечения, приложений для искусственного интеллекта и механического оборудования, например, ветряных турбин, солнечных батарей, электромобилей, станций зарядки электромобилей, очистные сооружения и так далее", - сказал бывший евродепутат.
По его словам, погашение объявленного Еврокомиссией общего пакета в 750 миллиардов евро будет финансироваться не за счет взносов богатых стран, а за счет займов, которые Комиссия будет получать с рынков, и они будут погашаться путем введения налогов ЕС на европейских потребителей.
"Таким образом, Германия и другие богатые страны Северной Европы не только не полезут в свои карманы для увеличения бюджета ЕС, но укрепят свои экономики", - считает Мариас.
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