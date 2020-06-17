Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573053324.html
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 26 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 26 тысяч, сообщает министерство здравоохранения султаната. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
оман
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
оман
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оман, в мире

В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 26 тысяч

12:02 17.06.2020
55
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 26 тысяч, сообщает министерство здравоохранения султаната.
По данным минздрава, за последние сутки медики в Омане выявили 810 новых случаев заражения и зарегистрировали два летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате достигло 26 079, выздоровели 11 797 человек, скончались 116.
Отмечается, что среди новых инфицированных 468 граждан Омана, и 342 иностранца.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОманВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1778
Яхты в порту Афин
Экс-депутат назвал выделение Греции средств из фонда ЕС троянским конем
Главный режиссер театра Российской армии Борис Морозов во время закладки мемориальной звезды народной артистки СССР Любови Добржанской в зрительском фойе Центрального академического театра Российской Армии по случаю 90-летия театра.
Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой пост
Тест на коронавирус
В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 57
Тест на коронавирус
В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 155 тысяч
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 30 701
Медики на крыльце красной зоны
Генсек ШОС напомнил об угрозе повторного распространения коронавируса
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Концентрация вредных веществ в водоемах Норильска упала почти в сто раз
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
Лосось не является причиной распространения COVID-19, заявили в Норвегии
Врач скорой медицинской помощи
В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Во Франции возросло число обращений от людей с мыслями о суициде
Автомобили скорой помощи в Бангладеш
В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 98 тысяч
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Италия выступила против "автоматизма" в продлении антироссийских санкций
Сотрудник полиции около дома актёра Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
Лента новостейМолния