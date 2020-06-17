В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 26 тысяч

По данным минздрава, за последние сутки медики в Омане выявили 810 новых случаев заражения и зарегистрировали два летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате достигло 26 079, выздоровели 11 797 человек, скончались 116.