Глава Оренбуржья обозначил первоочередные задачи региона

ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Первоочередные задачи Оренбуржья - перезапуск кризисных предприятий региона, создание новых рабочих мест, оживление экономики и повышение реальных доходов людей, заявил губернатор региона . Первоочередные задачи Оренбуржья - перезапуск кризисных предприятий региона, создание новых рабочих мест, оживление экономики и повышение реальных доходов людей, заявил губернатор региона Денис Паслер , выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным докладом о работе правительства за прошлый год.

"Говорить о масштабных изменениях пока рано. Но мы понимаем, что нам удалось главное – сформировать базу и начать реализацию долгосрочных проектов, которые дают отдачу уже в этом году. Изменения необходимы во всех сферах, прежде всего – в экономике. Первоочередные задачи, которые мы начали решать в 2019 году – перезапуск кризисных предприятий региона, создание новых рабочих мест, в целом – оживление экономики и повышение реальных доходов людей", - сказал Паслер.

По его словам, к концу 2019 года правительству области удалось привести уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе к одному из самых низких показателей за последние пять лет – 1,33% от числа трудоспособного населения.

Особую роль в создании новых рабочих мест сыграли ТОСЭР (территории опережающего социально- экономического развития).

Губернатор рассказал, что за прошлый год резидентами ТОСЭР созданы 702 новых рабочих места, привлечены 2,8 миллиарда рублей инвестиций.

С созданием ТОСЭР "Новотроицк" возросла заинтересованность бизнеса в реализации новых проектов по другим видам экономической деятельности.

Паслер рассказал о механизмах господдержки инвестиционного процесса, которые помогают развитию инвестиций.

Так, по его словам, в основной капитал предприятий и организаций Оренбуржья в прошлом году были вложены 211,7 миллиарда рублей. В абсолютных цифрах инвестиции в реальный сектор экономики региона за год выросли на 3,6 миллиардов рублей.