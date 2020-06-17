Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200617/1573053270.html
Глава Оренбуржья обозначил первоочередные задачи региона
Первоочередные задачи Оренбуржья - перезапуск кризисных предприятий региона, создание новых рабочих мест, оживление экономики и повышение реальных доходов... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:00
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:131:1280:851_1400x0_80_0_0_48dde5215dae4308c8f73f01c8bb983e.jpg
https://ria.ru/20200610/1572765339.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:131:1280:851_1400x0_80_0_0_48dde5215dae4308c8f73f01c8bb983e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_145:0:1280:851_1400x0_80_0_0_ca33f681cbaff63c28fe32d2e70cba92.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_352:0:1203:851_1400x0_80_0_0_84fc9f3f60743223678785201ab2b448.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер

Глава Оренбуржья обозначил первоочередные задачи региона

12:00 17.06.2020
36
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Первоочередные задачи Оренбуржья - перезапуск кризисных предприятий региона, создание новых рабочих мест, оживление экономики и повышение реальных доходов людей, заявил губернатор региона Денис Паслер, выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным докладом о работе правительства за прошлый год.
"Говорить о масштабных изменениях пока рано. Но мы понимаем, что нам удалось главное – сформировать базу и начать реализацию долгосрочных проектов, которые дают отдачу уже в этом году. Изменения необходимы во всех сферах, прежде всего – в экономике. Первоочередные задачи, которые мы начали решать в 2019 году – перезапуск кризисных предприятий региона, создание новых рабочих мест, в целом – оживление экономики и повышение реальных доходов людей", - сказал Паслер.
По его словам, к концу 2019 года правительству области удалось привести уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе к одному из самых низких показателей за последние пять лет – 1,33% от числа трудоспособного населения.
Особую роль в создании новых рабочих мест сыграли ТОСЭР (территории опережающего социально- экономического развития).
Губернатор рассказал, что за прошлый год резидентами ТОСЭР созданы 702 новых рабочих места, привлечены 2,8 миллиарда рублей инвестиций.
Строительство дороги
10 июня, 17:27Оренбургская область
Оренбург и Самару соединят четыре полосы дороги "Европа — Западный Китай"
С созданием ТОСЭР "Новотроицк" возросла заинтересованность бизнеса в реализации новых проектов по другим видам экономической деятельности.
Паслер рассказал о механизмах господдержки инвестиционного процесса, которые помогают развитию инвестиций.
Так, по его словам, в основной капитал предприятий и организаций Оренбуржья в прошлом году были вложены 211,7 миллиарда рублей. В абсолютных цифрах инвестиции в реальный сектор экономики региона за год выросли на 3,6 миллиардов рублей.
"На 2,4 миллиарда рублей или на 10% сокращен государственный долг Оренбургской области.Долговая нагрузка в 2019 году сократилась на 4%. По оценке Минфина РФ, Оренбуржье заняло место в группе регионов с высоким уровнем долговой устойчивости - такая оценка проводилась впервые", - сказал Паслер.
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьДенис Паслер
Рекомендуем
Заседание профильного комитета ТПП России
Крупные выставочные центры могут стать точками роста для экономики ДФО
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
ФосАгро, "Иннопрактика" и агровузы обсудили перспективы сотрудничества
Хлебоуборочная машина на полях Кубани
Кубань в числе первых в России приступила к уборке озимых
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко заявила, что институт торгпредств нуждается в реформировании
Антон Котяков
Котяков заявил о прохождении пика пандемии российским рынком труда
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Компании Москвы в 2020 году увеличили производство электроники
Музей космонавтики в Москве
В Москве 1 июля откроется Музей космонавтики
Игорь Краснов
В России вдвое сократилось число экстремистских преступлений
Дом правительства РФ
Правительство выделило субсидии на программу развития Псковской области
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В России с начала 2019 года возбудили 161 дело по реализации нацпроектов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
В ГП предложили оценивать работу губернаторов по долгам по госконтрактам
Врач скорой медицинской помощи
В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
За год теракты удалось предотвратить в 24 регионах, заявил Краснов
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков рассказал о сохранении рабочих мест в период пандемии
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы
Осужденного экс-мэра Владивостока переводят в колонию в Хакасии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
Лента новостейМолния