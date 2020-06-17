Концентрация вредных веществ в водоемах Норильска упала почти в сто раз

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей в водоемах в Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей в водоемах в Норильске после разлива нефтепродуктов снизилась за сутки почти в 100 раз, уровень загрязнения перед боновыми заграждениями теперь шестикратно превышает норму, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.

Накануне по итогам проведенных за сутки 13 проб из акватории перед первой линией боновых заграждений на отдельных участках реки Амбарная было зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов в 523 раза, за боновыми заграждениями – в 10,6 раза.

"За сутки отобрано 9 проб воды. Зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 6 раз, за бонами – в 1,3 раза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего с начала работ после аварии специалисты уже взяли 391 пробу, в том числе 334 воды, 16 - донных отложений и 41 - грунта.