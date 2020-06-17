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Концентрация вредных веществ в водоемах Норильска упала почти в сто раз
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей в водоемах в Норильске после разлива нефтепродуктов снизилась за сутки почти в 100 раз, уровень... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:52
разлив дизельного топлива в норильске
новости - экология
красноярский край
норильск
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, красноярский край, норильск

Концентрация вредных веществ в водоемах Норильска упала почти в сто раз

11:57 17.06.2020 (обновлено: 13:52 17.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей в водоемах в Норильске после разлива нефтепродуктов снизилась за сутки почти в 100 раз, уровень загрязнения перед боновыми заграждениями теперь шестикратно превышает норму, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
Накануне по итогам проведенных за сутки 13 проб из акватории перед первой линией боновых заграждений на отдельных участках реки Амбарная было зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов в 523 раза, за боновыми заграждениями – в 10,6 раза.
"За сутки отобрано 9 проб воды. Зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 6 раз, за бонами – в 1,3 раза", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего с начала работ после аварии специалисты уже взяли 391 пробу, в том числе 334 воды, 16 - донных отложений и 41 - грунта.
Дмитрий Кобылкин: Нужно срочно сделать инвентаризацию.
Вчера, 15:04
Глава Минприроды не исключил повторения ЧП, аналогичного норильскому
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНовости - ЭкологияКрасноярский крайНорильск
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