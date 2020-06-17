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Лосось не является причиной распространения COVID-19, заявили в Норвегии
Норвежский лосось не может являться причиной вспышки коронавируса на рынке в Пекине, сообщило норвежское издание E24 со ссылкой на министра рыбной... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:55
пекин
китай
норвегия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
пекин, китай, норвегия, в мире

Лосось не является причиной распространения COVID-19, заявили в Норвегии

11:55 17.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОхлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Норвежский лосось не может являться причиной вспышки коронавируса на рынке в Пекине, сообщило норвежское издание E24 со ссылкой на министра рыбной промышленности Одда Эмиля Ингебригтсена.
"Лосось из Норвегии не связан с распространением коронавирусной инфекции в Пекине, и Норвегия пришла в этом вопросе к общему мнению с Китаем", - приводятся в сообщении слова министра.
Продажа рыбы
10:24Распространение нового коронавируса
Китай приостановил поставки лосося из Европы после новой вспышки COVID-19
Ранее сообщалось, что Китай приостановил импорт лосося от европейских поставщиков в связи с опасениями, что рыба могла быть связана с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади".
Газета "Синьцзинбао" сообщила, что на рынке в пробах, взятых с разделочной доски для импортированного лосося, обнаружили COVID-19. Данные сведения побудили крупные супермаркеты в Пекине убрать лосось со своих прилавков, отмечает агентство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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ПекинКитайНорвегияВ мире
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