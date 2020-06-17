Лосось не является причиной распространения COVID-19, заявили в Норвегии

Газета "Синьцзинбао" сообщила, что на рынке в пробах, взятых с разделочной доски для импортированного лосося, обнаружили COVID-19. Данные сведения побудили крупные супермаркеты в Пекине убрать лосось со своих прилавков, отмечает агентство.