https://ria.ru/20200617/1573052820.html
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, ожидается, что сегодня актера доставят на допрос к следователям, передает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:55
2020-06-17T14:45
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1573025120.html
https://rsport.ria.ru/20200617/1573048972.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, ожидается, что сегодня актера доставят на допрос к следователям, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники ФСИН утром подъехали к дому в Плотниковом переулке в центре Москвы, после чего поднялись в квартиру, где под домашним арестом находится Ефремов.
Ранее адвокат Александр Добровинский
, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости, что следствие планирует в среду снова допросить Ефремова, которого уже допрашивали 11 июня.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.