Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, ожидается, что сегодня актера доставят на допрос к следователям, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники ФСИН утром подъехали к дому в Плотниковом переулке в центре Москвы, после чего поднялись в квартиру, где под домашним арестом находится Ефремов.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.