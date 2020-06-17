Италия выступила против "автоматизма" в продлении антироссийских санкций

РИМ, 17 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Италия считает необходимым вести политическое обсуждение между европейскими лидерами перед очередным продлением антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте

В среду он выступил перед палатой депутатов национального парламента в преддверии предстоящей встречи Европейского совета 19 июня. Конте рассказал, что на видеоконференции ожидается информационное сообщение от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения минских соглашений по Донбассу.

"Оно отвечает необходимости, которую всегда подчеркивала Италия, для политического обсуждения между лидерами прежде, чем приступить к продлению на полгода секторальных экономических санкций против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий. Для Италии приоритетом остается сотрудничество с нашими европейскими партнерами для содействия полной реализации минских соглашений, которая является целью санкционного инструмента", - сказал премьер Италии.

Италия традиционно связывает отмену санкций в отношении РФ с необходимостью выполнения минских договоренностей по востоку Украины, вместе с тем не признавая на официальном уровне воссоединение Крыма с РФ. Представители итальянского руководства неоднократно заявляли о необходимости устранения причин для взаимных санкций России и Евросоюза, называя их "инструментом, а не самоцелью".