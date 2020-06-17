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Италия выступила против "автоматизма" в продлении антироссийских санкций
Италия считает необходимым вести политическое обсуждение между европейскими лидерами перед очередным продлением антироссийских санкций, заявил премьер-министр... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:54
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, италия, в мире

Италия выступила против "автоматизма" в продлении антироссийских санкций

11:54 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 17 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Италия считает необходимым вести политическое обсуждение между европейскими лидерами перед очередным продлением антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
В среду он выступил перед палатой депутатов национального парламента в преддверии предстоящей встречи Европейского совета 19 июня. Конте рассказал, что на видеоконференции ожидается информационное сообщение от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения минских соглашений по Донбассу.
"Оно отвечает необходимости, которую всегда подчеркивала Италия, для политического обсуждения между лидерами прежде, чем приступить к продлению на полгода секторальных экономических санкций против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий. Для Италии приоритетом остается сотрудничество с нашими европейскими партнерами для содействия полной реализации минских соглашений, которая является целью санкционного инструмента", - сказал премьер Италии.
Италия традиционно связывает отмену санкций в отношении РФ с необходимостью выполнения минских договоренностей по востоку Украины, вместе с тем не признавая на официальном уровне воссоединение Крыма с РФ. Представители итальянского руководства неоднократно заявляли о необходимости устранения причин для взаимных санкций России и Евросоюза, называя их "инструментом, а не самоцелью".
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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Коронавирус COVID-19РоссияИталияВ мире
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