Крупные выставочные центры могут стать точками роста для экономики ДФО

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Задачи превращения выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в один из ключевых инструментов развития торгово-экономических связей регионов Дальнего Востока требуют усиления материально-технической базы и создания системы подготовки кадров отрасли, убеждены участники заседания профильного комитета ТПП России.

Встреча прошла в онлайн-формате, ее организаторами выступили ТПП РФ и Союз "Приморская ТПП" при поддержке правительства Приморского края.

Как отметил на заседании председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, гендиректор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов, Дальневосточный федеральный округ заслуживает приоритетного внимания со стороны ТПП РФ, в том числе, в сфере выставочно-ярмарочной деятельности.

"Необходимо возобновить работу по развитию материально-технической базы выставочно-конгрессной деятельности на Дальнем Востоке с участием органов исполнительной власти по принципу государственно-частного партнерства. Создать систему целенаправленной подготовки кадров, потому что кадры - это главная ценность в нашей сфере. Признать выставочно-конгрессную деятельность важным механизмом решения задач по формированию экспортного потенциала и продвижению промышленной продукции и услуг регионов Дальнего Востока на внутренний и внешний рынки", - сказал Беднов.

С целью возрождения выставочных мероприятий после пандемии необходимо также изучать и распространять опыт тех субъектов ДФО, где восстановление этой деятельности строится на системной плановой основе при активной административной и финансовой поддержке руководства региона, подчеркнул он.

"Сейчас также важна практика использования комбинирования очного и заочного форматов проведения выставок и конгрессов. Необходимо создавать условия для внедрения информационных технологий и стандартов для цифровизации процесса организации и проведении выставок. Мы никуда от этого не уйдем - онлайн-технологии прочно входят в нашу выставочно-конгрессную жизнь", - добавил Беднов.

Одной из самых наболевших проблем в выставочном деле специалисты на местах назвали отсутствие специализированных центров.

"Нам бы очень хотелось, чтобы во Владивостоке была инфраструктура, был свой конгрессный центр. Если еще три года назад мы проводили десять выставок, сейчас - максимум четыре, потому что негде проводить. Площадки дают с трудом – большие ограничения, сложности с долгосрочным планированием. Да, Дальневосточный экономический форум на три месяца дает работу всем структурам, но в этом году есть масса ограничений из-за коронавируса. Надеемся, он пройдет в сентябре", - рассказала гендиректор ООО "Дальэкспоцентр" Вера Ермилова.

Она отметила большой интерес к Владивостоку как центру деловой активности со стороны стран АТР. "Большой интерес есть у Китая, Кореи – они хотят заходить к нам со своими мероприятиями, но им нужны площадки как минимум 10 тысяч квадратных метров. Мы бы могли проводить и другие мероприятия и зарабатывать на этом. Мы очень тесно сотрудничаем и с Якутией, с Хабаровским краем", - сказала Ермилова.

О важности создания специализированного выставочного центра на Сахалине, который мог бы развиваться как инфраструктура для роста бизнеса в регионе, напомнила гендиректор ООО "Сахалинэкспо" Елена Самоукова, отметившая также необходимость доработки нормативно-правовой базы, регулирующей конгрессно-выставочную деятельность в регионе.

Участники дискуссии высказали убеждение, что данный вид деятельности требует регламентации и на более высоком уровне. Так, вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев выступил за принятие федерального закона о выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в России.

"Добавлю, что Торгово-промышленная палата РФ уже направила в адрес Роспотребнадзора предложения по разработке методических рекомендаций по возобновлению конгрессно-выставочной деятельности после пандемии коронавирусной инфекции. Мы также активно взаимодействуем с Российским экспортным центром по вопросу поддержки данного вида деятельности", - отметил Дмитриев.

Президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков, в свою очередь, подтвердил особую значимость выставочной деятельности именно для Дальнего Востока - с его мощным экономическим потенциалом.