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https://ria.ru/20200617/1573052603.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1778
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1778, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1778

11:59 17.06.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1778, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены два случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1447 человек, 76 умерли.
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За вторник в республике провели 6026 тестов на коронавирус, за все время – 375572.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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