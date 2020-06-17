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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573052581.html
В Хабаровском крае рассказали о досрочном голосовании по поправкам
Более 6 тысяч человек из отдаленных территорий Хабаровского края могут принять участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает краевое... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:54
конституция рф
ванинский район
хабаровский край
ульчский район
общество
голосование по поправкам в конституцию
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353
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конституция рф, ванинский район, хабаровский край, ульчский район, общество

В Хабаровском крае рассказали о досрочном голосовании по поправкам

11:54 17.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 июн – РИА Новости. Более 6 тысяч человек из отдаленных территорий Хабаровского края могут принять участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает краевое правительство.
Отмечается, что досрочное голосование началось 15 июня, оно пройдет в 13 районах края. Будут задействованы 49 участковых комиссий.
Ульчском районе досрочно проголосовали 40 человек, это вахтовики и сотрудники рыбодобывающих предприятий. В районе имени Полины Осипенко проголосовали 59 сотрудников метеостанций, в Николаевском - 16 работников рыбодобывающих предприятий. В Ванинском районе открыты 33 судовых участка для моряков. Планируется, что всего в досрочном голосовании в крае примут участие 6259 жителей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в отдаленные районы членов избирательной комиссии доставляют авиацией. Все сотрудники обеспечены защитными масками и экранами, перчатками, а также антисептиками для обработки поверхностей и рук.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Всего в Хабаровском крае более 982 тысяч избирателей.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВанинский районХабаровский крайУльчский районОбщество
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