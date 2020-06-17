В Хабаровском крае рассказали о досрочном голосовании по поправкам

ХАБАРОВСК, 17 июн – РИА Новости. Более 6 тысяч человек из отдаленных территорий Более 6 тысяч человек из отдаленных территорий Хабаровского края могут принять участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает краевое правительство.

Отмечается, что досрочное голосование началось 15 июня, оно пройдет в 13 районах края. Будут задействованы 49 участковых комиссий.

"В Ульчском районе досрочно проголосовали 40 человек, это вахтовики и сотрудники рыбодобывающих предприятий. В районе имени Полины Осипенко проголосовали 59 сотрудников метеостанций, в Николаевском - 16 работников рыбодобывающих предприятий. В Ванинском районе открыты 33 судовых участка для моряков. Планируется, что всего в досрочном голосовании в крае примут участие 6259 жителей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в отдаленные районы членов избирательной комиссии доставляют авиацией. Все сотрудники обеспечены защитными масками и экранами, перчатками, а также антисептиками для обработки поверхностей и рук.