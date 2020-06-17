В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 57

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего смертей 57, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 57", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрировано 227 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Арамильского, Белоярского, Березовского, Бисертского городских округов, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, поселка Малышева, Невьянска, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Североуральска, Серова, Туринского городского округа, уточняет штаб.
Всего в регионе зарегистрировано 10 016 случаев новой коронавирусной инфекции.
Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 77 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Еще 627 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 188 человек. Всего уральские врачи вылечили 4657 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.