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Распространение нового коронавируса
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В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 57
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего смертей 57, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:56
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, красноуральск, североуральск, кировград

В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 57

11:56 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего смертей 57, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 57", - говорится в сообщении.
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За сутки в регионе зарегистрировано 227 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Арамильского, Белоярского, Березовского, Бисертского городских округов, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, поселка Малышева, Невьянска, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Североуральска, Серова, Туринского городского округа, уточняет штаб.
Всего в регионе зарегистрировано 10 016 случаев новой коронавирусной инфекции.
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Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 77 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Еще 627 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 188 человек. Всего уральские врачи вылечили 4657 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКрасноуральскСевероуральскКировград
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