В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 57

Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 77 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Еще 627 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.