https://ria.ru/20200617/1573052322.html
Выяснилось, что туристы чаще ищут туры в Крым, чем в Краснодарский край
По данным онлайн-сервиса поиска туров, 56 процентов клиентов, которые планируют отдых этим летом в пределах страны, ищут туры в Крым, 30 процентов — в Сочи, и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:48
2020-06-17T13:48
туризм
туризм
новости - туризм
тунис (страна)
сочи
республика крым
краснодарский край
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тунис (страна)
сочи
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, тунис (страна), сочи, республика крым, краснодарский край
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. По данным онлайн-сервиса поиска туров, 56 процентов клиентов, которые планируют отдых этим летом в пределах страны, ищут туры в Крым, 30 процентов — в Сочи, и 11 процентов — на другие курорты Краснодарского края, сообщает Level.Travel.
Эксперты компании проанализировали поисковые запросы. Их объем по турам в пределах России с 1 по 15 июня вырос в четыре раза. Увеличение началось 6 июня и продолжается до сих пор.
При этом, за последнюю неделю примерно 37 процентов клиентов искали тур именно на российские курорты, 26 процентов — в Турцию, восемь — в Тунис.
До 8 июня включительно среди российских курортов уверенно лидировал Сочи (40 процентов пользователей интернет-поиска, против 28 процентов, которые интересовались Крымом).
Но после того, как стало известно об открытии курортов полуострова, ситуация изменилась. На него приходится более половины поисковых запросов.