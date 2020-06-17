Выяснилось, что туристы чаще ищут туры в Крым, чем в Краснодарский край

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. По данным онлайн-сервиса поиска туров, 56 процентов клиентов, которые планируют отдых этим летом в пределах страны, ищут туры в Крым, 30 процентов — в Сочи, и 11 процентов — на другие курорты Краснодарского края, сообщает Level.Travel.

Эксперты компании проанализировали поисковые запросы. Их объем по турам в пределах России с 1 по 15 июня вырос в четыре раза. Увеличение началось 6 июня и продолжается до сих пор.

При этом, за последнюю неделю примерно 37 процентов клиентов искали тур именно на российские курорты, 26 процентов — в Турцию, восемь — в Тунис.

До 8 июня включительно среди российских курортов уверенно лидировал Сочи (40 процентов пользователей интернет-поиска, против 28 процентов, которые интересовались Крымом).