В Подмосковье возросло число автомобилей на дорогах

"В Московской области количество транспортных средств за последние два дня выросло ещё на 12% по сравнению с началом июня. По областным дорогам в понедельник и вторник проехали порядка 5 миллионов автомобилей, что в два раза больше, чем во время начала режима самоизоляции в апреле, а также на 25% больше, чем во время послабления режима 18-19 мая", - говорится в сообщении.