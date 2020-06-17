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В Подмосковье возросло число автомобилей на дорогах
Число транспортных средств на дорогах Московской области увеличилось на 12% по сравнению с началом июня, сообщает пресс-служба регионального минтранса. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:50
домодедово (аэропорт)
люберцы
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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домодедово (аэропорт), люберцы, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье возросло число автомобилей на дорогах

11:50 17.06.2020
47
© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число транспортных средств на дорогах Московской области увеличилось на 12% по сравнению с началом июня, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"В Московской области количество транспортных средств за последние два дня выросло ещё на 12% по сравнению с началом июня. По областным дорогам в понедельник и вторник проехали порядка 5 миллионов автомобилей, что в два раза больше, чем во время начала режима самоизоляции в апреле, а также на 25% больше, чем во время послабления режима 18-19 мая", - говорится в сообщении.
В среду утром затруднение движения было зафиксировано на трассе А-107 (Малое кольцо), на Домодедовском шоссе в Домодедове, на трассе А-105 в районе деревни Коробово, на Новорязанском шоссе в Люберцах и на других дорожных участках.
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Домодедово (аэропорт)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Общество
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