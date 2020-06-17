Министр здравоохранения Великобритании оценил работу по дексаметазону

Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса

Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса

Он добавил, что на исследования препарата ушли 25 миллионов фунтов стерлингов (более 31,3 миллиона долларов).