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Министр здравоохранения Великобритании оценил работу по дексаметазону
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок высоко оценил работу ученых, занимавшихся исследованиями стероида дексаметазона, который может помочь в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
великобритания
оксфорд
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, великобритания, оксфорд, в мире

Министр здравоохранения Великобритании оценил работу по дексаметазону

11:51 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок высоко оценил работу ученых, занимавшихся исследованиями стероида дексаметазона, который может помочь в лечении COVID-19.
"Ученые проделали великолепную работу… Это действительно очень хороший прогресс, это одна из лучших новостей из всех, что мы получали за весь период этого кризиса", - заявил Хэнкок в эфире телеканала Sky News.
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Он добавил, что на исследования препарата ушли 25 миллионов фунтов стерлингов (более 31,3 миллиона долларов).
Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВеликобританияОксфордВ мире
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