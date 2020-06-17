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Котяков заявил о прохождении пика пандемии российским рынком труда
Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:21
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коронавирус в россии, россия, антон котяков, общество, экономика

Котяков заявил о прохождении пика пандемии российским рынком труда

11:48 17.06.2020 (обновлено: 12:21 17.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнтон Котяков
Антон Котяков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"В целом на сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран. Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%", - сказал Котяков на социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.
Министр добавил, что, по оперативным данным, на 17 июня в центре занятости официально зарегистрировано 2 миллиона 476 тысяч безработных граждан.
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