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Распространение нового коронавируса
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В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии приблизилось к 2,7 тысячи, при этом в республике выздоровели более 81% инфицированных, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

11:46 17.06.2020
82
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 17 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии приблизилось к 2,7 тысячи, при этом в республике выздоровели более 81% инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2657 случаев заражения коронавирусом, скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.
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"По результатам исследований выявлено 2693 впервые установленных диагноза COVID-2019, за сутки – 36. Выздоровели за сутки 58 пациентов, всего 2193 человека", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 347 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 182, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6319 человек, на амбулаторном лечении находятся 437 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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