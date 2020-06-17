https://ria.ru/20200617/1573051969.html
В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии приблизилось к 2,7 тысячи, при этом в республике выздоровели более 81% инфицированных, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:46
2020-06-17T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
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республика ингушетия
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 17 июн - РИА Новости.
Общее число выявленных случаев коронавируса
в Ингушетии
приблизилось к 2,7 тысячи, при этом в республике выздоровели более 81% инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2657 случаев заражения коронавирусом, скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 2693 впервые установленных диагноза COVID-2019, за сутки – 36. Выздоровели за сутки 58 пациентов, всего 2193 человека", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 347 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 182, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6319 человек, на амбулаторном лечении находятся 437 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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