В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 17 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев Общее число выявленных случаев коронавируса Ингушетии приблизилось к 2,7 тысячи, при этом в республике выздоровели более 81% инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2657 случаев заражения коронавирусом, скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 2693 впервые установленных диагноза COVID-2019, за сутки – 36. Выздоровели за сутки 58 пациентов, всего 2193 человека", - говорится в сообщении.

По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 347 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 182, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6319 человек, на амбулаторном лечении находятся 437 пациентов.