Водителя катера осудили за столкновение с танкером на Енисее в 2019 году

"Доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении судоводителя, допустившего аварию на реке Енисей в сентябре 2019 года, которая повлекла смерть одного из пассажиров. Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.