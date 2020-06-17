Водителя катера осудили за столкновение с танкером на Енисее в 2019 году

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Водитель танкера, допустившего столкновение с катером на Енисее в 2019 году, получил почти 2,5 года колонии, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
В сентябре 2019 года на Енисее столкнулись наливной танкер и самодельный катер, перевозивший двух пассажиров из поселка Бор Туруханского района Красноярского края в поселок Новоназимово Енисейского района. В результате один человек погиб. Было возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
"Доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении судоводителя, допустившего аварию на реке Енисей в сентябре 2019 года, которая повлекла смерть одного из пассажиров. Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что мужчине назначено 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.
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