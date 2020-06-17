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У офиса президента Украины произошли столкновения радикалов и полиции
Столкновения между радикалами и полицией произошли в Киеве у офиса президента Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:56
киев
украина
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РИА Новости
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киев, украина, в мире

У офиса президента Украины произошли столкновения радикалов и полиции

11:45 17.06.2020 (обновлено: 13:56 17.06.2020)
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© РИА НовостиМитинг сторонников партии блогера Анатолия Шария в Киеве
Митинг сторонников партии блогера Анатолия Шария в Киеве
© РИА Новости
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Столкновения между радикалами и полицией произошли в Киеве у офиса президента Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее у офиса президента Украина Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников партии блогера Анатолия Шария. Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уходить в отставку. При этом ряд радикальных организаций провели акцию протеста против митинга сторонников Шария и забросали их яйцами.
После того как сторонники партии Шария заявили о завершении митинга у офиса Зеленского и перемещении пикета к зданию МВД, присутствующие радикалы попытались покинуть двор у здания офиса президента. Правоохранители перекрыли им все выходы.
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Радикалы попытались силой прорваться через кордоны полиции, однако им это не удалось. Полиция продолжает блокировать выходы со двора.
Во вторник вечером праволиберальная партия "Демократична сокира" ("Демократичный топор") заявила о намерении силой помешать сторонникам партии Шария провести митинг в Киеве и "морализаторскую беседу на тему "Киев - украинский город". "Нам плевать, чего они хотят. Нам плевать, что они требуют. Мы знаем одно – сепарам (сепаратистам – ред.) не место в Киеве… Берите с собой плохое настроение. Уверены, у вас его сейчас предостаточно. Потанцуем", - сообщила политсила на своей странице в Facebook.
Глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко 5 июня заявил, что 30 нападений на сотрудников СМИ зафиксировали на Украине с начала этого года. Ранее Национальный союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на сотрудников СМИ в 2019 году.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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