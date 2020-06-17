В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 30 701

ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше увеличилось до 30 701, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 506 человек.

За тот же период от коронавируса скончались 14 человек. Общее число летальных случаев составило 1286.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1693 человек, 76 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 96 255 находятся на карантине, 14 921 выздоровели.

Так же, по последним данным, в Польше уже проведено более 1,2 миллиона тестов на коронавирус, обследованы более 1,1 миллиона пациентов.