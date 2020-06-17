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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573051671.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 30 701
Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 30 701, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:45
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 30 701

11:45 17.06.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 30 701, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 506 человек.
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За тот же период от коронавируса скончались 14 человек. Общее число летальных случаев составило 1286.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1693 человек, 76 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 96 255 находятся на карантине, 14 921 выздоровели.
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Так же, по последним данным, в Польше уже проведено более 1,2 миллиона тестов на коронавирус, обследованы более 1,1 миллиона пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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