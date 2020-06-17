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За въезд в Камбоджу попросят депозит в три тысячи долларов
Министерство иностранных дел (FCO) Камбоджы вводит для гостей "коронавирусный депозит" размером в три тысячи долларов, сообщает Evening Standard. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:10
2020-06-17T15:10
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, камбоджа
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Министерство иностранных дел (FCO) Камбоджы вводит для гостей "коронавирусный депозит" размером в три тысячи долларов, сообщает
Evening Standard.
Кроме того, туристам понадобиться виза, справка об отсутствии коронавируса и страховой медицинский полис с покрытием минимум в 50 тысяч долларов.
Всем иностранным путешественникам в аэропорту необходимо будет внести залог в размере трех тысяч долларов.
Из этих денег вычтут пять долларов за трансопртные услуги, 100 — за тест на коронавирус (в стране он также будет делаться), по 30 долларов за ночевку и еду во время ожидания результатов.
Если хотя бы у одного пассажира тест окажется положительным, все его попутчики будут помещены в карантин на 14 дней. Они должны будут оплатить повторное исследование, а также по 84 доллара в день за проживание в отеле и питание.
В случае, если турист болен с него будет взиматься 225 долларов в день за больничную палату, а в случае смерти — из депозита вычтут 1500 долларов за кремацию.
То есть, минимум из депозита придется заплатить 165 долларов: за тест, транспорт, проживание и питание. Если болезнь ни у кого из пассажиров не подтвердиться, остальные деньги туристы получат обратно.