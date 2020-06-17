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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 97
Коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще шести пациентов в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 97, сообщили региональные власти РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:40
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край, общество

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 97

11:40 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 17 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще шести пациентов в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 97, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За прошлые сутки зафиксировано шесть летальных исходов пациентов от COVID-19, в том числе инфекция была выявлена посмертно у пациентов 81 и 58 лет. Коронавирус стал основной причиной их смерти. В регионе насчитывается 97 летальных случаев пациентов с коронавиурсом: 57 скончались непосредственно от COVID-19, у 40 человек причиной смерти стали сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрированы 2872 случая заражения COVID-19, выздоровели 1656 человек, 97 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПермский крайОбщество
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