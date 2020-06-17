В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 97

"За прошлые сутки зафиксировано шесть летальных исходов пациентов от COVID-19, в том числе инфекция была выявлена посмертно у пациентов 81 и 58 лет. Коронавирус стал основной причиной их смерти. В регионе насчитывается 97 летальных случаев пациентов с коронавиурсом: 57 скончались непосредственно от COVID-19, у 40 человек причиной смерти стали сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.