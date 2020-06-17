Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью

"Сегодня мы готовимся к осеннему подъему респираторных инфекций и разрабатываем специальные планы для того, чтобы нивелировать все риски", - сказала Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.