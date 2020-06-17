https://ria.ru/20200617/1573051492.html
Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью
Роспотребнадзор разрабатывает планы по снижению рисков во время осеннего роста инфекционных заболеваний, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:40
2020-06-17T11:40
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://ria.ru/20200617/1573046002.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)