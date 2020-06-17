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Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью
Роспотребнадзор разрабатывает планы по снижению рисков во время осеннего роста инфекционных заболеваний, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:40
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью

11:40 17.06.2020
1735
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор разрабатывает планы по снижению рисков во время осеннего роста инфекционных заболеваний, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Сегодня мы готовимся к осеннему подъему респираторных инфекций и разрабатываем специальные планы для того, чтобы нивелировать все риски", - сказала Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Она отметила, что в первую очередь речь идет о вакцинации против гриппа, идет подготовка к большему числу вакцинаций для россиян, чтобы повысить уровень иммунитета к гриппу, как минимум.
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Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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