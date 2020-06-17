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Война в Сирии
https://ria.ru/20200617/1573051376.html
В Сирию за сутки вернулись 23 беженца из-за рубежа
Еще 23 беженца вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:38
война в сирии
война в сирии
сирия
иордания
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общество
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война в сирии, сирия, иордания, ливан, общество

В Сирию за сутки вернулись 23 беженца из-за рубежа

11:38 17.06.2020
60
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще 23 беженца вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в среду на странице Минобороны РФ в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирию с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 23 беженца (в том числе: женщин – 7, детей – 12). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Кроме того, в места постоянного проживания в течение суток вернулся один внутренний переселенец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали два гектара территории, обнаружено и уничтожено 23 взрывоопасных предмета.
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