https://ria.ru/20200617/1573051246.html
Вечером в центре Москвы ожидается сложное движение из-за перекрытий
Сложное движение из-за перекрытий в связи с репетицией парада ожидается вечером в центре Москвы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:37
2020-06-17T11:37
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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https://ria.ru/20200617/1573036644.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество