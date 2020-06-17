Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573051246.html
Вечером в центре Москвы ожидается сложное движение из-за перекрытий
Сложное движение из-за перекрытий в связи с репетицией парада ожидается вечером в центре Москвы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:37
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152954/46/1529544605_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_337f88314ca6fa0cc0eb7f420580160e.jpg
https://ria.ru/20200617/1573036644.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152954/46/1529544605_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_337f88314ca6fa0cc0eb7f420580160e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152954/46/1529544605_111:0:1890:1334_1400x0_80_0_0_7f838133a750ef8428b3c2f30bc1de96.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152954/46/1529544605_333:0:1667:1334_1400x0_80_0_0_8bed550a8839609a37ce13fa89ec035c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

Вечером в центре Москвы ожидается сложное движение из-за перекрытий

11:37 17.06.2020
633
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Кремвлеской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремвлеской набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сложное движение из-за перекрытий в связи с репетицией парада ожидается вечером в центре Москвы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
"Уже сегодня с 17:30 начнутся перекрытия. Движение в центре будет сложным", - говорится в сообщении.
В ЦОДД призывают планировать маршруты заранее, а в центр лучше ехать на метро или используя средства индивидуальной мобильности.
Армянские военные на параде Победы
04:3575 лет Великой Победы
В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы
100010
Обсудить 0
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
Рекомендуем
Московская область
В Подмосковье возросло число автомобилей на дорогах
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда
Дождь в Москве
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Анна Попова
Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью
Синдром Кавасаки или COVID-19? Интервью мамы, потерявшей ребенка
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Разведчик Алексей Ботян
В России вышла марка, посвященная разведчику Алексею Ботяну
Клавиатура компьютера
В июне запустится российский Independent с бесплатным доступом
Врач
Дети заболевают COVID-19 значительно реже, чем родители, выяснили ученые
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о возможности производства тестов на коронавирус
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Сотрудник полиции около дома актёра Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Эксперты рассказали, из каких стран в Египет полетят первые чартеры
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин
Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
Лента новостейМолния