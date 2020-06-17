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В России вышла марка, посвященная разведчику Алексею Ботяну
Торжественная церемония гашения памятной почтовой марки, посвященной легендарному разведчику, Герою России Алексею Ботяну, в январе 1945 года руководившему... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:17
алексей ботян
российское историческое общество
олег духовницкий
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РИА Новости
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алексей ботян, российское историческое общество, олег духовницкий, федеральное агентство связи (россвязь), сергей нарышкин, краков, ссср, общество

В России вышла марка, посвященная разведчику Алексею Ботяну

11:36 17.06.2020 (обновлено: 12:17 17.06.2020)
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© Фото : Пресс-бюро Службы внешней разведки РФРазведчик Алексей Ботян
Разведчик Алексей Ботян
© Фото : Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
Разведчик Алексей Ботян. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Торжественная церемония гашения памятной почтовой марки, посвященной легендарному разведчику, Герою России Алексею Ботяну, в январе 1945 года руководившему операцией по спасению польского Кракова от уничтожения гитлеровцами, состоялась в среду в Москве.
В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и глава Россвязи Олег Духовницкий.
© РоссвязьМарка, посвящённая Алексею Николаевичу Ботяну
Марка, посвящённая Алексею Николаевичу Ботяну
© Россвязь
Марка, посвящённая Алексею Николаевичу Ботяну
"Не секрет, что для большинства наших граждан внешняя разведка ассоциируется с ее наиболее яркими представителями. Одним из таких героев был Алексей Николаевич Ботян, знаменитый разведчик, легендарный "майор Вихрь", к сожалению, ушедший от нас на 104-м году жизни, не дожив совсем несколько месяцев до 75-й годовщины Великой Победы", - сказал Нарышкин на церемонии.
На марке изображена фотография Ботяна времен Великой Отечественной войны и медаль "Золотая Звезда" на фоне достопримечательностей Кракова. Выпуск новой марки приурочен к предстоящему в декабре нынешнего года 100-летию Службы внешней разведки.
Церемония похорон легендарного разведчика Алексея Ботяна на Троекуровском кладбище
17 февраля, 14:30
Нарышкин назвал разведчика Ботяна настоящим патриотом
Алексей Николаевич Ботян (1917-2020) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного фильма, посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.
Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
Герой Российской Федерации Алексей Николаевич Ботян
13 февраля, 18:53
Ветеран спецназа: безопасность России строится на таких, как Ботян
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Алексей БотянРоссийское историческое обществоОлег ДуховницкийФедеральное агентство связи (Россвязь)Сергей НарышкинКраковСССРОбщество
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