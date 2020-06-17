В России вышла марка, посвященная разведчику Алексею Ботяну

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Торжественная церемония гашения памятной почтовой марки, посвященной легендарному разведчику, Герою России Торжественная церемония гашения памятной почтовой марки, посвященной легендарному разведчику, Герою России Алексею Ботяну , в январе 1945 года руководившему операцией по спасению польского Кракова от уничтожения гитлеровцами, состоялась в среду в Москве

© Россвязь Марка, посвящённая Алексею Николаевичу Ботяну © Россвязь Марка, посвящённая Алексею Николаевичу Ботяну

"Не секрет, что для большинства наших граждан внешняя разведка ассоциируется с ее наиболее яркими представителями. Одним из таких героев был Алексей Николаевич Ботян, знаменитый разведчик, легендарный "майор Вихрь", к сожалению, ушедший от нас на 104-м году жизни, не дожив совсем несколько месяцев до 75-й годовщины Великой Победы", - сказал Нарышкин на церемонии.

На марке изображена фотография Ботяна времен Великой Отечественной войны и медаль "Золотая Звезда" на фоне достопримечательностей Кракова . Выпуск новой марки приурочен к предстоящему в декабре нынешнего года 100-летию Службы внешней разведки.

Алексей Николаевич Ботян (1917-2020) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного фильма, посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.

Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.