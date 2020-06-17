В июне запустится российский Independent с бесплатным доступом

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский Independent запускается до конца июня, доступ с сайту будет свободным, целью запуска является культурная миссия, а доходы будут идти за счет рекламы, сообщил РИА Новости главный редактор издания Артем Артемов, уточнив, что учредителем является компания, на 100% принадлежащая гражданину России Российский Independent запускается до конца июня, доступ с сайту будет свободным, целью запуска является культурная миссия, а доходы будут идти за счет рекламы, сообщил РИА Новости главный редактор издания Артем Артемов, уточнив, что учредителем является компания, на 100% принадлежащая гражданину России Александру Лебедеву

"Мы планируем запустить (русскоязычный Independent) в ближайшие две недели, до конца июня. У нас возникла техническая заминка, связанная с карантином в Великобритании и у нас... Сейчас все юридические вопросы решили. ... Сам сайт функционирует с февраля месяца, но в тестовом, закрытом режиме", - рассказал Артемов.

Сейчас на сайте, по словам главреда, публикуется порядка 100-150 статей в день. Работает он в круглосуточно. После официального запуска доступ к изданию будет свободным.

"Мы воспроизводим тот контент, который есть (в англоязычной версии), с качественным переводом для русскоязычной аудитории. Вообще сама миссия издания – это и бизнес-проект инвестиционный в медиа, и некая культурная миссия, которая связана с тем, что мы хотим донести до русскоязычной аудитории не только в России, но и по всему миру, контент качественной британской журналистики", - отметил Артемов.

В прошлом году, как напомнил главный редактор, уже были запущены сайты-версии Independent на арабском, турецком, урду и фарси.

"У нас, естественно, предполагаются некие планы развития. Выручка будет идти за счет рекламы, у нас есть контракт с Google . ... Это российское издание, оно зарегистрировано в Роскомнадзоре , его учредителем является компания, которая на 100% принадлежит Лебедеву Александру Евгеньевичу, гражданину России. Там нет никакого иностранного участия с точки зрения нашего законодательства", - уточнил Артемов.