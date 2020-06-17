Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573050920.html
В июне запустится российский Independent с бесплатным доступом
Российский Independent запускается до конца июня, доступ с сайту будет свободным, целью запуска является культурная миссия, а доходы будут идти за счет рекламы, РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:34
россия
александр лебедев
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
великобритания
медиа - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1400x0_80_0_0_b064aebe117454fe6af50d4e2bcf4d02.jpg
https://ria.ru/20200615/1572955604.html
https://ria.ru/20200617/1573045192.html
россия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1400x0_80_0_0_b064aebe117454fe6af50d4e2bcf4d02.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2741:2056_1400x0_80_0_0_0aa4c111826dcace4a1252f70b5e38cf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_297:0:2353:2056_1400x0_80_0_0_4cd5c3d321d630cde29b5b44dc92697d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лебедев, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), великобритания, медиа - общество

В июне запустится российский Independent с бесплатным доступом

11:34 17.06.2020
410
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский Independent запускается до конца июня, доступ с сайту будет свободным, целью запуска является культурная миссия, а доходы будут идти за счет рекламы, сообщил РИА Новости главный редактор издания Артем Артемов, уточнив, что учредителем является компания, на 100% принадлежащая гражданину России Александру Лебедеву.
"Мы планируем запустить (русскоязычный Independent) в ближайшие две недели, до конца июня. У нас возникла техническая заминка, связанная с карантином в Великобритании и у нас... Сейчас все юридические вопросы решили. ... Сам сайт функционирует с февраля месяца, но в тестовом, закрытом режиме", - рассказал Артемов.
Сейчас на сайте, по словам главреда, публикуется порядка 100-150 статей в день. Работает он в круглосуточно. После официального запуска доступ к изданию будет свободным.
"Мы воспроизводим тот контент, который есть (в англоязычной версии), с качественным переводом для русскоязычной аудитории. Вообще сама миссия издания – это и бизнес-проект инвестиционный в медиа, и некая культурная миссия, которая связана с тем, что мы хотим донести до русскоязычной аудитории не только в России, но и по всему миру, контент качественной британской журналистики", - отметил Артемов.
Газеты Ведомости. Архивное фото
15 июня, 16:10
Заместитель главреда рассказал подробности конфликта в "Ведомостях"
В прошлом году, как напомнил главный редактор, уже были запущены сайты-версии Independent на арабском, турецком, урду и фарси.
"У нас, естественно, предполагаются некие планы развития. Выручка будет идти за счет рекламы, у нас есть контракт с Google. ... Это российское издание, оно зарегистрировано в Роскомнадзоре, его учредителем является компания, которая на 100% принадлежит Лебедеву Александру Евгеньевичу, гражданину России. Там нет никакого иностранного участия с точки зрения нашего законодательства", - уточнил Артемов.
"Independent" - британское издание, основанное в 1986 году. Идеологически близко к либерально-демократической партии. В марте 2010 года было было приобретено российским предпринимателем Александром Лебедевым. До 2016 года существовала газета в печатном варианте, с тех пор функционирует как интернет-СМИ.
Английская писательница Джоан Роулинг
10:29Культура
Первые главы из книги Роулинг "Икабог" на русском языке появились в сети
2220315
Обсудить 0
РоссияАлександр ЛебедевGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ВеликобританияМедиа - Общество
Рекомендуем
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Власти Москвы ответили на видео о "принуждении" учителей к голосованию
Михаил Сергеевич Горбачев
"Горбачев-фонд" ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Италия выступила против "автоматизма" в продлении антироссийских санкций
Универмаг Детский мир
Иностранные инвесторы купили более половины пакета "Детского мира"
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о возможности производства тестов на коронавирус
Сотрудник полиции около дома актёра Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Митинг сторонников партии блогера Анатолия Шария в Киеве
У офиса президента Украины произошли столкновения радикалов и полиции
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Эксперты рассказали, из каких стран в Египет полетят первые чартеры
Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС в районе Тихого океана
Анна Попова
Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью
Врач
Дети заболевают COVID-19 значительно реже, чем родители, выяснили ученые
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
В Генпрокуратуре рассказали о попытках дестабилизация положения в стране
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
Лосось не является причиной распространения COVID-19, заявили в Норвегии
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
Лента новостейМолния