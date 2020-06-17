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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573050887.html
Попова рассказала о возможности производства тестов на коронавирус
В настоящее время в России есть возможность производить 8-10 миллионов тестов в месяц для выявления коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о возможности производства тестов на коронавирус

11:34 17.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В настоящее время в России есть возможность производить 8-10 миллионов тестов в месяц для выявления коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодняшние наши возможности производства – это 8-10 миллионов в месяц тест-систем для проведения полимеразной цепной реакции на новый коронавирус", - сказала Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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