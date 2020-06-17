Попова рассказала о возможности производства тестов на коронавирус

"Сегодняшние наши возможности производства – это 8-10 миллионов в месяц тест-систем для проведения полимеразной цепной реакции на новый коронавирус", - сказала Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.