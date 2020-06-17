ФК "Тверь" получил лицензию РФС

ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. Созданный по инициативе губернатора Тверской области . Созданный по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени футбольный клуб "Тверь" прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Одна из ключевых задач по развитию футбола в Тверской области – создание современной инфраструктуры, необходимой для организации тренировочного процесса и официальных игр клуба", - сказал глава региона.

Домашней ареной для официальных матчей "Твери" станет стадион "Юность", который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день полностью сформирован тренерский штаб, главным тренером назначен Вадим Гаранин, до этого возглавлявший сборную России U-15. Специалисту будет помогать Александр Аверьянов, тренер вратарей – Максим Фролкин, тренер по физической подготовке – Илья Герд. На должность тренера-аналитика приглашен Антон Михашенок.

Команда планирует начать тренировки в Твери с 22 июня в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. На данный момент селекционная служба клуба ведет переговоры с потенциальными игроками, в том числе изучает футболистов из Тверской области, включая нынешних воспитанников областной СШОР по футболу.

ФК "Тверь" планирует выступать в группе "Запад" ПФЛ, где ранее играла "Волга". По предварительной информации, турнир стартует в начале августа.