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Тверская область
https://ria.ru/20200617/1573050757.html
ФК "Тверь" получил лицензию РФС
Созданный по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени футбольный клуб "Тверь" прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и получил... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:40
тверская область
игорь руденя
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
игорь руденя

ФК "Тверь" получил лицензию РФС

11:40 17.06.2020
28
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип РФС
Логотип РФС
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. Созданный по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени футбольный клуб "Тверь" прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Одна из ключевых задач по развитию футбола в Тверской области – создание современной инфраструктуры, необходимой для организации тренировочного процесса и официальных игр клуба", - сказал глава региона.
Домашней ареной для официальных матчей "Твери" станет стадион "Юность", который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории.
По информации пресс-службы, на сегодняшний день полностью сформирован тренерский штаб, главным тренером назначен Вадим Гаранин, до этого возглавлявший сборную России U-15. Специалисту будет помогать Александр Аверьянов, тренер вратарей – Максим Фролкин, тренер по физической подготовке – Илья Герд. На должность тренера-аналитика приглашен Антон Михашенок.
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Команда планирует начать тренировки в Твери с 22 июня в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. На данный момент селекционная служба клуба ведет переговоры с потенциальными игроками, в том числе изучает футболистов из Тверской области, включая нынешних воспитанников областной СШОР по футболу.
ФК "Тверь" планирует выступать в группе "Запад" ПФЛ, где ранее играла "Волга". По предварительной информации, турнир стартует в начале августа.
Пресс-служба напоминает, что решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области принято в декабре 2019 года.
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Тверская областьИгорь Руденя
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