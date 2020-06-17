https://ria.ru/20200617/1573050711.html
Дети заболевают COVID-19 значительно реже, чем родители, выяснили ученые
Немецкие ученые выяснили, что дети заражаются коронавирусом реже своих родителей, сообщило издание Spiegel. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:31
2020-06-17T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
в мире
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https://ria.ru/20200617/1573046670.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Немецкие ученые выяснили, что дети заражаются коронавирусом реже своих родителей, сообщило издание Spiegel
.
"Дети не являются особенными разносчиками коронавирусных инфекций, как, например, мы знаем по вирусам гриппа", - заявил директор педиатрии в университетской клинике Ульма Клаус-Михаэль Дебатин.
Вместе с коллегами из университетских клиник Хайдельберга, Фрайбурга и Тюбингена он обследовал 2500 пар дети-родители без симптомов на острую или перенесенную коронавирусную инфекцию. Обследования проходили в период с 22 апреля по 15 мая в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Согласно ученым, это на данный момент самое крупное исследование по коронавирусу среди детей в мире.
По предварительной оценке данных, дети в Баден-Вюртемберге заражались коронавирусом значительно режем, чем взрослые. В общей сложности из 5 тысяч обследованных только 64 имели антитела к коронавирусу в крови. Уже переболели COVID 45 родителей и только 19 детей.
Ученые обследовали пробы крови при помощи двух тестов на антитела, а потом проверяли дополнительными тестами. Однако результаты являются еще предварительными, так как проверены еще не все пробы. Исследование будет направлено на публикацию в научный журнал не позднее начала июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.