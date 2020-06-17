Дети заболевают COVID-19 значительно реже, чем родители, выяснили ученые

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Немецкие ученые выяснили, что дети заражаются коронавирусом реже своих родителей, сообщило издание Немецкие ученые выяснили, что дети заражаются коронавирусом реже своих родителей, сообщило издание Spiegel

"Дети не являются особенными разносчиками коронавирусных инфекций, как, например, мы знаем по вирусам гриппа", - заявил директор педиатрии в университетской клинике Ульма Клаус-Михаэль Дебатин.

Вместе с коллегами из университетских клиник Хайдельберга, Фрайбурга и Тюбингена он обследовал 2500 пар дети-родители без симптомов на острую или перенесенную коронавирусную инфекцию. Обследования проходили в период с 22 апреля по 15 мая в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Согласно ученым, это на данный момент самое крупное исследование по коронавирусу среди детей в мире.

По предварительной оценке данных, дети в Баден-Вюртемберге заражались коронавирусом значительно режем, чем взрослые. В общей сложности из 5 тысяч обследованных только 64 имели антитела к коронавирусу в крови. Уже переболели COVID 45 родителей и только 19 детей.

Ученые обследовали пробы крови при помощи двух тестов на антитела, а потом проверяли дополнительными тестами. Однако результаты являются еще предварительными, так как проверены еще не все пробы. Исследование будет направлено на публикацию в научный журнал не позднее начала июля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.