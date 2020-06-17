https://ria.ru/20200617/1573050661.html
В Красноярском крае ликвидировали разлив автомобильного топлива
Специалисты полностью завершили аварийные работы на месте утечки автомобильного топлива, случившейся при перекачке из железнодорожной цистерны в Енисейском... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:31
2020-06-17T11:31
красноярскнефтепродукт
аи-98
енисейский район
происшествия
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енисейский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярскнефтепродукт, аи-98, енисейский район, происшествия
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Специалисты полностью завершили аварийные работы на месте утечки автомобильного топлива, случившейся при перекачке из железнодорожной цистерны в Енисейском районе Красноярского края, сообщает администрация района.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Абалаково на территории филиала "Красноярскнефтепродукт
" на топливо-переливной станции при перекачке из железнодорожной цистерны в резервуар произошел разлив бензина Аи-98
на площади 1000 квадратных метров. По его словам, всего на территории филиала находятся 18 резервуаров объемом 400 кубометров каждый. Угрозы разлива автомобильного топлива за пределы обвалования нет.
По данным администрации, разлив бензина объёмом приблизительно 3 кубических метра произошёл около двух резервуаров. Предварительная причина аварии – нарушение технологического процесса.
Ночью прошло заседание КЧС и ПБ Енисейского района
, где рассмотрели меры по ликвидации разлива нефтепродуктов и ввели режим "повышенная готовность" на территории Абалаковского сельсовета.
На ликвидации были задействованы 29 человек и 11 единиц техники.
"Аварийные работы были полностью завершены, режим повышенной готовности снят", - говорится в сообщении.
В зоне эвакуации расположено пять двухквартирных домов, в которых проживают 30 человек. Пункты временного размещения и транспортные средства были готовы для возможных эвакуационных мероприятий, но надобности в них не оказалось. Угрозы жизни и здоровью местного населения нет.