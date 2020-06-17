В Красноярском крае ликвидировали разлив автомобильного топлива

В зоне эвакуации расположено пять двухквартирных домов, в которых проживают 30 человек. Пункты временного размещения и транспортные средства были готовы для возможных эвакуационных мероприятий, но надобности в них не оказалось. Угрозы жизни и здоровью местного населения нет.