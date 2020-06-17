Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице число новых случаев коронавируса на 25% меньше по сравнению со вчерашним днем – за сутки подтверждено 1065 новых случаев. 38,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% – от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет, еще 7% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.