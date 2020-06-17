https://ria.ru/20200617/1573050579.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Почти 40% среди новых заболевших COVID-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:30
2020-06-17T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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москва
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Почти 40% среди новых заболевших COVID-19
в Москве
- люди в возрасте от 18 до 45 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.
"В столице число новых случаев коронавируса на 25% меньше по сравнению со вчерашним днем – за сутки подтверждено 1065 новых случаев. 38,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% – от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет, еще 7% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 209 745 случаев коронавируса, при этом свыше 60% заболевших, более 128 тысяч человек, уже выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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