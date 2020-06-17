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Премьер-министр Индии обсудит ситуацию в Ладакхе с представителями партий
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду обсудит ситуацию в Ладакхе с представителями партий, сообщили в офисе премьер-министра. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:26
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353
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кашмир, нарендра моди, мид индии, мид кнр, пекин, китай, в мире

Премьер-министр Индии обсудит ситуацию в Ладакхе с представителями партий

11:26 17.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду обсудит ситуацию в Ладакхе с представителями партий, сообщили в офисе премьер-министра.
"Чтобы обсудить ситуацию в приграничных районах Индии и Китая, премьер-министр Нарендра Моди призвал к встрече всех партий в 17.00 (14.30 мск) 19 июня", - говорится в сообщении.
Планируется, что во встрече, которая пройдет в онлайн-формате, примут участие президенты различных политических партий страны.
По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.
Индия. Нью-Дели
Вчера, 18:32
Индия возложила ответственность на Китай за инцидент в Ладакхе
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение. В свою очередь, МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
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КашмирНарендра МодиМИД ИндииМИД КНРПекинКитайВ мире
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