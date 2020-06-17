Премьер-министр Индии обсудит ситуацию в Ладакхе с представителями партий

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду обсудит ситуацию в Ладакхе с представителями партий, сообщили в офисе премьер-министра.

"Чтобы обсудить ситуацию в приграничных районах Индии и Китая , премьер-министр Нарендра Моди призвал к встрече всех партий в 17.00 (14.30 мск) 19 июня", - говорится в сообщении.

Планируется, что во встрече, которая пройдет в онлайн-формате, примут участие президенты различных политических партий страны.

По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение. В свою очередь, МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.