На Умбозере в Мурманской области нашли пятно неизвестного происхождения

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности озера Умбозеро в Кировском районе Пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности озера Умбозеро в Кировском районе Мурманской области , результаты проб воды ожидаются в среду, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Разлив неустановленной суспензии произошел в районе Умбозера. Предположительно, данное пятно исходит из заброшенной шахты, принадлежащей ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате облета на вертолете Ми-2 визуально установлено, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега.

"В ходе обследования установить причину изменения цвета воды не представилось возможным. Проведен забор проб воды центром лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области, результаты будут готовы 17 июня", - добавил собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, на комиссии по чрезвычайным ситуациям региона принято решение усилить мониторинг обстановки для дальнейшего исследования причин происшествия.

"В целях предупреждения и своевременного реагирования на данное происшествие силы МЧС готовы к оперативному реагированию. Ситуация находится на контроле всех заинтересованных структур и ведомств, в данный момент на месте продолжает дежурство оперативная группа главного управления МЧС по Мурманской области. Также на месте осуществляется постоянный космический мониторинг со спутника", - отмечается в сообщении.