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На Умбозере в Мурманской области нашли пятно неизвестного происхождения
Пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности озера Умбозеро в Кировском районе Мурманской области, результаты проб воды... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:32
новости - экология
мурманская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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новости - экология, мурманская область, происшествия

На Умбозере в Мурманской области нашли пятно неизвестного происхождения

11:26 17.06.2020 (обновлено: 14:32 17.06.2020)
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаОзеро
Озеро
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Озеро. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности озера Умбозеро в Кировском районе Мурманской области, результаты проб воды ожидаются в среду, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Разлив неустановленной суспензии произошел в районе Умбозера. Предположительно, данное пятно исходит из заброшенной шахты, принадлежащей ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в результате облета на вертолете Ми-2 визуально установлено, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега.
"В ходе обследования установить причину изменения цвета воды не представилось возможным. Проведен забор проб воды центром лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области, результаты будут готовы 17 июня", - добавил собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, на комиссии по чрезвычайным ситуациям региона принято решение усилить мониторинг обстановки для дальнейшего исследования причин происшествия.
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"В целях предупреждения и своевременного реагирования на данное происшествие силы МЧС готовы к оперативному реагированию. Ситуация находится на контроле всех заинтересованных структур и ведомств, в данный момент на месте продолжает дежурство оперативная группа главного управления МЧС по Мурманской области. Также на месте осуществляется постоянный космический мониторинг со спутника", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, ближайшие населенные пункты снабжают водой из подземных источников, угрозы жизнеобеспечению нет. Ближайший водозабор находится на реке Умба в 115 километрах ниже по течению.
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