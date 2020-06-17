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Распространение нового коронавируса
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В московском центре "Вороновское" лечатся около 200 пациентов с COVID-19
Порядка 200 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:25
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
общество
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353
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сергей переходов (врач), общество

В московском центре "Вороновское" лечатся около 200 пациентов с COVID-19

11:25 17.06.2020
53
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Порядка 200 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 17 июня состоит на лечении 195 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 195, подтверждённых с COVID – 195, с кислородной поддержкой – 144, на ИВЛ – 13", - написал он в Facebook.

Главврач добавил, что за сутки поступили 12 человек, выписались - 33.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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