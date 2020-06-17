В московском центре "Вороновское" лечатся около 200 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 17 июня состоит на лечении 195 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 195, подтверждённых с COVID – 195, с кислородной поддержкой – 144, на ИВЛ – 13", - написал он в Facebook.