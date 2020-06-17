Россия передала более полумиллиона тестов на COVID-19 почти в 30 стран

"С 1 февраля и по сегодняшний день РФ передала более полумиллиона тест-систем почти в 30 стран мира. Это страны ШОС, страны Содружества независимых государств, страны Африки, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии", - сказала Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.