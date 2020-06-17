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Распространение нового коронавируса
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Россия передала более полумиллиона тестов на COVID-19 почти в 30 стран
Россия с февраля передала более 500 тысяч тест-систем для выявления коронавируса почти в 30 стран мира, эта работа будет продолжена, заявила глава... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире

Россия передала более полумиллиона тестов на COVID-19 почти в 30 стран

11:24 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия с февраля передала более 500 тысяч тест-систем для выявления коронавируса почти в 30 стран мира, эта работа будет продолжена, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"С 1 февраля и по сегодняшний день РФ передала более полумиллиона тест-систем почти в 30 стран мира. Это страны ШОС, страны Содружества независимых государств, страны Африки, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии", - сказала Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Она отметила, что поставки продолжаются и будут в дальнейшем продолжена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
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