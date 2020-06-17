Израиль планирует открыть границы 1 августа

Он также добавил, что первоочередной целью будет возобновление полетов и восстановление туризма на израильско-греческом и израильско-кипрском направлениях.

"Внутренний туризм открыт уже несколько недель. Израильтяне наслаждаются солнечной погодой и прекрасными пляжами на всех наших четырех морях, — пояснил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Открытие границ между Грецией и Израилем станет отправной точкой, долгожданным событием для всех туристов, мечтающих посетить Израиль. Мы очень пристально следим за эпидемиологической обстановкой в России и надеемся, что ситуация позволит возобновить авиасообщение между нашими странами еще в августе".