https://ria.ru/20200617/1573050108.html
Израиль планирует открыть границы 1 августа
На встрече с премьер-министром Греции глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху впервые назвал возможную дату открытия границ для иностранных граждан, РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:24
2020-06-17T12:24
туризм
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, снг, министерство туризма израиля, биньямин нетаньяху, греция, израиль
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На встрече с премьер-министром Греции глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху впервые назвал возможную дату открытия границ для иностранных граждан, предположительно это 1 августа, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.
По его словам, это станет возможным при условии имеющегося контроля над эпидемией коронавируса.
Он также добавил, что первоочередной целью будет возобновление полетов и восстановление туризма на израильско-греческом и израильско-кипрском направлениях.
"Внутренний туризм открыт уже несколько недель. Израильтяне наслаждаются солнечной погодой и прекрасными пляжами на всех наших четырех морях, — пояснил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Открытие границ между Грецией и Израилем станет отправной точкой, долгожданным событием для всех туристов, мечтающих посетить Израиль. Мы очень пристально следим за эпидемиологической обстановкой в России и надеемся, что ситуация позволит возобновить авиасообщение между нашими странами еще в августе".