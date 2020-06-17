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Иностранные инвесторы купили более половины пакета "Детского мира"
Спрос на акции "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, со стороны иностранных и российских инвесторов превысил предложение в пять... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:22
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
детский мир (группа компаний)
экономика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, детский мир (группа компаний), экономика

Иностранные инвесторы купили более половины пакета "Детского мира"

11:22 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУнивермаг "Детский мир"
Универмаг Детский мир
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Универмаг "Детский мир" . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Спрос на акции "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, со стороны иностранных и российских инвесторов превысил предложение в пять раз, более 60% книги заявок было подписано международными фондами из Европы, Америки и Азии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) в среду сообщили об успешном SPO акций "Детского мира". "Система" и РКИФ продают 15,94% акций, получат за бумаги порядка 10,953 миллиарда рублей. Доля АФК "Система" в ритейлере после размещения снизится до 20,38% с 33,38%, РКИФ - до 4,62% с 7,56%, в совокупности они сохранят 25% плюс одну акцию компании.
"РФПИ совместно с АФК "Система" открыли российский рынок для иностранных инвесторов после эпидемии коронавируса, размещение акций "Детского мира" стало первым успешным размещением российских бумаг в этом году. Спрос на акции со стороны иностранных и российских инвесторов превысил предложение в пять раз", - сказал Дмитриев, который также является генеральным содиректором Российско-китайского инвестиционного фонда.
"Более 60% книги было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии. Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии", - цитирует РФПИ Дмитриева.
Президент и генеральный содиректор РКИФ Бин Ху отметил, что инвестиции фонда в "Детский мир" отражают интерес к вложению средств в Россию и являются примером успешных китайских инвестиций в российские компании.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийДетский мир (группа компаний)Экономика
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