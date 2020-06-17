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Война в Сирии
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Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:24
война в сирии
война в сирии
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353
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война в сирии, турция, сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

11:24 17.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в среду в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Алеппо", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
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