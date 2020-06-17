https://ria.ru/20200617/1573050026.html
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:24
2020-06-17T11:24
война в сирии
война в сирии
турция
сирия
алеппо
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, турция, сирия, алеппо, в мире