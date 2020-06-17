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Туризм
https://ria.ru/20200617/1573049994.html
Аксенов разъяснил порядок заезда туристов в гостиницы и санатории
При заезде в крымские санатории туристы должны будут представить справку об отсутствии коронавируса, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:50
туризм
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), новости - туризм, общество

Аксенов разъяснил порядок заезда туристов в гостиницы и санатории

11:21 17.06.2020 (обновлено: 11:50 17.06.2020)
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© Depositphotos / SomeMeansМыс Фиолент
Мыс Фиолент
© Depositphotos / SomeMeans
Мыс Фиолент. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. При заезде в крымские санатории туристы должны будут представить справку об отсутствии коронавируса, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Еженедельное тестирование персонала осталось в санаториях. Гостиницы и отели — персонал тестируется только на момент захода на работу. Приезжающий в санаторный комплекс должен привезти с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, в то время когда в гостиницы такая cправка не нужна", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
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Пока что в Крыму сохраняется обязательная обсервация для всех приезжающих из-за границы, в том числе с Украины, добавил Аксенов. Он также рассказал, что сейчас готовятся к открытию 440 пляжей, которые уже протестировали с точки зрения безопасности.
Ранее сообщалось, что курорты Крыма смогут принимать местных жителей с 15 июня, а для жителей других регионов отдых на полуострове будет доступен с 1 июля.
По последним данным, всего в Крыму зарегистрированы 575 случаев COVID-19, семь человек умерли, 381 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмОбщество
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