Аксенов разъяснил порядок заезда туристов в гостиницы и санатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. При заезде в крымские санатории туристы должны будут представить справку об отсутствии коронавируса, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Еженедельное тестирование персонала осталось в санаториях. Гостиницы и отели — персонал тестируется только на момент захода на работу. Приезжающий в санаторный комплекс должен привезти с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, в то время когда в гостиницы такая cправка не нужна", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
Пока что в Крыму сохраняется обязательная обсервация для всех приезжающих из-за границы, в том числе с Украины, добавил Аксенов. Он также рассказал, что сейчас готовятся к открытию 440 пляжей, которые уже протестировали с точки зрения безопасности.
Ранее сообщалось, что курорты Крыма смогут принимать местных жителей с 15 июня, а для жителей других регионов отдых на полуострове будет доступен с 1 июля.
По последним данным, всего в Крыму зарегистрированы 575 случаев COVID-19, семь человек умерли, 381 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.