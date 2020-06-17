В Тульской области умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области выросло за сутки с 64 до 67, количество выздоровевших превысило 3,8 тысячи, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусной инфекцией.
"Выздоровели 237 жителей Тулы и других районов области", - говорится в сообщении.
На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5620 человек, число выздоровевших выросло до 3846.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Богородицка 69 и 74 лет и 68-летний житель Венева, у которого в анамнезе заболевание сердечно-сосудистой системы", - сообщает облправительство.
Всего в регионе умерли 67 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.