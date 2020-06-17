В Калининградской области число жертв коронавируса выросло до 35

КАЛИНИНГРАД, 17 июн - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом Калининградской области увеличилось до 35, за последние сутки скончалась 43-летняя женщина, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 37 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 35. Умерла женщина 43 лет, которая вела асоциальный образ жизни, имела серьезные заболевания печени", - рассказали в штабе.

По данным оперштаба, среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции у 23 человек были клинические проявления заболевания, у 21 из них диагностирована пневмония, у остальных коронавирус протекает бессимптомно. За последние сутки из стационаров выписали 41 пациента.

Всего на 17 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 72,8 тысячи человек. Выявлен 2161 случай заражения, из них 1083 человека выздоровели, скончались 35. Остаются под медицинским наблюдением 4 843 человека, в том числе 97 в условиях обсерватора.