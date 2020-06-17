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В Калининградской области число жертв коронавируса выросло до 35
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области увеличилось до 35, за последние сутки скончалась 43-летняя женщина,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:18
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область

В Калининградской области число жертв коронавируса выросло до 35

11:18 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 17 июн - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области увеличилось до 35, за последние сутки скончалась 43-летняя женщина, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 37 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 35. Умерла женщина 43 лет, которая вела асоциальный образ жизни, имела серьезные заболевания печени", - рассказали в штабе.
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По данным оперштаба, среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции у 23 человек были клинические проявления заболевания, у 21 из них диагностирована пневмония, у остальных коронавирус протекает бессимптомно. За последние сутки из стационаров выписали 41 пациента.
Всего на 17 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 72,8 тысячи человек. Выявлен 2161 случай заражения, из них 1083 человека выздоровели, скончались 35. Остаются под медицинским наблюдением 4 843 человека, в том числе 97 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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