В КБР умер еще один пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 17 июн - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 41, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 40 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один человек – житель Нальчика 1941 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 77 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4132. Выздоровели за сутки 52 человека, всего выздоровевших в регионе - 2102.

В госпиталях находятся 1296 человек, из которых 63 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1187 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2316 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

"Лечение от внебольничной пневмонии в республике получили 3676 человек, 48 человек умерли (за аналогичный период 2019 года количество летальных случаев составило 37)", - отмечает штаб.