https://ria.ru/20200617/1573049682.html
В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 41, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:16
2020-06-17T11:16
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коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НАЛЬЧИК, 17 июн - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом
скончался в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 41, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 40 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек – житель Нальчика
1941 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 77 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4132. Выздоровели за сутки 52 человека, всего выздоровевших в регионе - 2102.
В госпиталях находятся 1296 человек, из которых 63 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1187 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2316 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
"Лечение от внебольничной пневмонии в республике получили 3676 человек, 48 человек умерли (за аналогичный период 2019 года количество летальных случаев составило 37)", - отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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