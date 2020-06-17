Ярославская область приглашает туристов на "перезагрузку" после карантина

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июня – РИА Новости. Правительство Правительство Ярославской области проводит масштабную рекламную кампанию "Лето на Волге", которая приглашает туристов со всей России, и особенно из мегаполисов, устроить себе "перезагрузку" после длинной самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Гостям предлагают водные путешествия и аттракционы, виртуальные туры по древним городам, пешие и велосипедные прогулки по заповедным тропам, зарядку на живописных набережных рек и озер.

В режиме ожидания

В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора , открытие гостиниц, музеев и других объектов туристической сферы планируется только на третьем этапе снятия ограничений. Предварительно, это произойдет не ранее июля. В начале лета губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложением совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность поскорее разрешить открыться гостиницам в связи с тяжелым экономическим положением отрасли. Решение по данной инициативе пока не принято.

"Начала туристического сезона ждет не только бизнес. Его очень ждут сами туристы. Долгое время они были заперты в четырех стенах в своих городах, мегаполисах, и им необходима возможность вырваться из обыденности, получить новые впечатления, снова вздохнуть полной грудью. Мы изучили запросы туристов, и пришли к выводу, что как никогда в этом сезоне будут востребованы загородный и рекреационно-оздоровительный туризм. Люди звонят, пишут, они готовы бронировать туры и места проживания, хотят ехать к нам", - рассказала РИА Новости директор департамента туризма области Юлия Рыбакова.

По ее словам, прежде всего, для таких людей и разработана акция "Лето на Волге".

"У нас в регионе есть особо охраняемые природные территории и загородные комплексы, которые могут предложить столь востребованный сегодня отдых. Отмечу – доступный отдых, ведь Ярославская область находится буквально в трех-четырех часа езды от Москвы. Кроме того, мы стараемся сделать стоимость поездок привлекательной на фоне падающих доходов россиян", - подчеркнула Рыбакова.

Она отметила, что концепцию "Лето на Волге" высоко оценили в Ростуризме . Глава ведомства Зарина Догузова предложила правительству Ярославской области поделиться своим опытом с другими волжскими регионами для развития и продвижения летнего туристического сезона 2020 года.

Приезжайте подышать

Программа "Приезжайте подышать" предлагает отдых в стиле экотуризма.

"Это идеальный вариант для тех, кто хочет сбежать от городского ритма. Ярославская область – уникальная территория, которая поможет восстановить здоровье и эмоциональное состояние. Экотуризм набирает популярность, и мы держимся в тренде, активно развиваем оздоровительно-рекреационный отдых: в области появляются новые загородные эко-отели, тропы, детокс-центры и места для пикников", - прокомментировала Рыбакова.

По ее словам, экомаршруты есть практически в каждом районе региона, сейчас власти вместе с предпринимателями создают новые маршруты и реконструируют старые: проводится маркировка точек, разработка интересных и познавательных экскурсий по ним.

Наиболее популярны экомаршруты в национальном парке "Плещеево озеро" - десятикилометровая экотропа "Медвежий угол" вдоль береговой линии, лодочный тур в Некоузском районе, включающий наблюдение за птицами в естественной среде обитания, в природном парке "Заповедный лес" в Рыбинском районе к услугам туристов 14 километров дорожек.

В числе новых предложений – маршрут "Большесельская экологическая тропа". Туристам предлагаются разные по сложности и протяженности дистанции, которые можно проходить как целиком, в течение нескольких дней, так и отдельными участками за короткие сроки. Общая длина экотропы – более 150 километров. Во время путешествия туристы смогут познакомиться с 17 объектами, большинство из которых является природными памятниками регионального значения: Кондратовское болото, озеро Дуниловское, исток реки Юхоти, парк Новофедоровской усадьбы и другие.

Увлеченным спортом подойдет двухдневный веломаршрут "Ушаков Trail" от Тутаева до села Хопылево, который позволяет насладиться красотами Волги и другими природными достопримечательностями.

Проект правительства Ярославской области "Приезжайте подышать" также предусматривает оздоровительный отдых в многопрофильных санаториях и пансионатах региона, расположенных на берегах рек и рядом с лесами, во многих из них есть минерально-лечебные источники, уточняет собеседница агентства.

Вернись к своему темпу

Тем, кто планирует долгосрочный отдых – от 14 дней, подойдет разработанный ярославским областным департаментом туризма проект "Вернись к своему темпу". В рамках этого предложения создатели учли даже интересы людей, желающих работать дистанционно.

"Многие организации сохраняют удаленный режим работы. Но, согласитесь, приятно сменить обстановку и заниматься любимым делом в красивом месте? Представьте себе рабочий кабинет с видом на Волгу! Или на сосновый лес, где царят уединение и тишина, а воздух – необычайно чист. Наши загородные коттеджи, гостиницы и курорты соответствуют всем этим требованиям, включая качественную интернет-связь", - заявила директор департамента.

Ряд подходящих для заселения мест расположен вблизи озера Плещеево в Переславском районе. Это, например, гостиничный комплекс "Талицы Лодж". В этих местах любил бывать Михаил Пришвин, и у туристов есть возможность насладиться природой, которая вдохновляла писателя, отправиться на рыбалку или лодочную прогулку. Экокемпинг "Sfera" предлагает посетителям размещение в таких необычных жилищах как монгольские юрты, геокупола, экошалаши, экошатры. Здесь можно установить собственную палатку. Идеальным вечером станут посиделки с ароматным чаем из самовара на березовых дровах. Необычностью "номеров" привлекает и загородный комплекс "Джао Да! Ча" - это домики в скандинавском стиле и юрты, так же есть места под палаточный лагерь. Семейным туристам будет интересно побывать на экоферме, где держат коров, овец, павлинов и альпаков.

"Уютным рабочим кабинетом может стать один из коттеджей загородного курорта "AZIMUT Hotel" в Переславле. Бесплатный интернет на всей территории комплекса и свежий воздух располагают к плодотворной работе. Из активного отдыха – веревочный парк, рыбалка, SPA-услуги, банный комплекс и развлечения для детей", - уверена Юлия Рыбакова.

Еще один крайне популярный у туристов курорт, вошедший в программу "Вернись к своему темпу" - "Ярославское взморье" - расположен на берегах Рыбинского водохранилища, которое называют морем, в окружении соснового леса. На территории есть свой аэродром, музей, гольф-поле, детский клуб, SPA-центр.

Внутренняя заграница

"Для многих россиян стала большим ударом невозможность провести отпуск за границей. Особенно обидно тем, кто ездил на море заниматься активным спортом. Наш проект "Твоя внутренняя заграница" призван убедить – все это доступно у нас. На территории региона более 4 тысяч рек и озер. И мы стараемся максимально использовать этот ресурс для развития туризма. В этом году в числе предложений для отдыха на воде – сапсерфинг, кайтсерфинг, познавательные экскурсии на теплоходе или яхте с дополненной реальностью", - рассказала Рыбакова.

База федерации сапсерфинга, который представляет собой катание на доске с помощью весла, расположена в Ярославле в акватории Которосли. После снятия всех ограничений инструкторы базы планируют открыть группы для детей и подростков. На озере Плещеево Переславле-Залесском обучают кайтсерфингу и виндсерфингу. Занятия всевозможными водными видами спорта, включая дайвинг, предлагает спортивный центр "Ветрено" в Брейтово.

Менее экстремальные туристы могут насладиться теплоходными прогулками по Волге. А совсем недавно появился новый аттракцион – виртуальный полет над Ярославлем. Гости, в очках виртуальной реальности, мчатся по Волге на яхте, отчего у них создается ощущение полета над одним из красивейших древних городов России.

Выходные со смыслом

Еще одна составляющая туристической кампании региона в 2020 год - проект, который департамент туризма планирует опробовать в новом сезоне, "Выходные со смыслом". Это не только полезный и активный, но и познавательный отдых в городах региона.

"У каждого города – своя уникальная история, свой культурный код. В каждом из них можно найти красивые и неповторимые объекты культурного наследия, познакомиться с гастрономической историей и насладиться местной архитектурой и природой. В рамках этого проекта мы реализуем ключевое развлечение для туристов - "10 тысяч шагов, которые вернут тебя к жизни", - рассказывает Юлия Рыбакова.