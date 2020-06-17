Компании Москвы в 2020 году увеличили производство электроники

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объем реализации компьютеров, электронных и оптических изделий производителями Москвы с января по апрель 2020 года вырос на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 52,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"В Москве сейчас работают более 120 производителей электроники, которые за прошлый год продали товаров на 289,6 миллиарда рублей. Несмотря на временные ограничения, связанные с пандемией, объемы реализации в этом году выросли, за январь – апрель этот показатель превысил прошлогодний на 7,5% и составил 52,6 миллиарда рублей. Это стало возможно, в том числе за счет поддержки, которую производителям оказывает город", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что четвертая часть всех производителей электроники в Москве находится на территории ОЭЗ "Технополис "Москва": это 30 компаний-резидентов, которые благодаря своему статусу получают налоговые и таможенные послабления.

"Резиденты ОЭЗ получают такие преференции как сниженный налог на имущество, на землю, на прибыль, льготы на аренду земли, таможенные льготы. Для восстановления экономики важно увеличивать долю отечественной продукции, помогать предприятиям расширять производство российской электронной компонентной базы, которая будет конкурентноспособна на международных рынках. Поддержка резидентов технополиса позволяет им увеличивать дистрибуцию качественной российской продукции, как внутри страны, так и за границу", - цитирует пресс-служба руководителя ДИПП Александра Прохорова