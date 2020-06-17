https://ria.ru/20200617/1573049099.html
В Подмосковье заработала единая горячая линия по борьбе с борщевиком
Единая горячая линия по борьбе с борщевиком Сосновского организована в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:11
2020-06-17T11:11
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Единая горячая линия по борьбе с борщевиком Сосновского организована в Московской области
, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Создание линии продиктовано многочисленными обращениями жителей региона в разные инстанции. Теперь можно позвонить в единую службу и узнать о методах проведения комплексных мероприятий по уничтожению борщевика на территории региона. Также можно сообщить об обнаруженных локациях произрастания сорняка, получить сведения о плановой обработке поражённых сорняком территорий подрядными организациями и муниципальными бюджетными учреждениями области", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.
В ведомстве напомнили, что каждому правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно проводить обработку борщевика на своей территории.
"Узнать о методах борьбы с борщевиком и сообщить о местах произрастания сорняка можно по телефону "горячей линии": 8(495)128-00-88", - рассказали в пресс-службе.
Штрафы за борщевик введены в Подмосковье с ноября 2018 года. За нарушение гражданам грозит от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицам - от 150 тысяч рублей до миллиона рублей.
Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое сорное растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза - ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.