В Подмосковье заработала единая горячая линия по борьбе с борщевиком

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Единая горячая линия по борьбе с борщевиком Сосновского организована в Единая горячая линия по борьбе с борщевиком Сосновского организована в Московской области , сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Создание линии продиктовано многочисленными обращениями жителей региона в разные инстанции. Теперь можно позвонить в единую службу и узнать о методах проведения комплексных мероприятий по уничтожению борщевика на территории региона. Также можно сообщить об обнаруженных локациях произрастания сорняка, получить сведения о плановой обработке поражённых сорняком территорий подрядными организациями и муниципальными бюджетными учреждениями области", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.

В ведомстве напомнили, что каждому правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно проводить обработку борщевика на своей территории.

"Узнать о методах борьбы с борщевиком и сообщить о местах произрастания сорняка можно по телефону "горячей линии": 8(495)128-00-88", - рассказали в пресс-службе.

Штрафы за борщевик введены в Подмосковье с ноября 2018 года. За нарушение гражданам грозит от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицам - от 150 тысяч рублей до миллиона рублей.