https://ria.ru/20200617/1573049073.html
Россияне в Абхазии смогут проголосовать по поправкам в посольстве
Россияне в Абхазии смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в посольстве РФ в Сухуме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипведомства Денис Лавриков. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:11
2020-06-17T11:11
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
абхазия
в мире
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https://ria.ru/20200616/1573030899.html
https://ria.ru/20200616/1573029413.html
абхазия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021613_0:158:3079:1890_1400x0_80_0_0_9d249cba98252a8862d499645049f674.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, абхазия, в мире