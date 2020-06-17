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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Россияне в Абхазии смогут проголосовать по поправкам в посольстве
Россияне в Абхазии смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в посольстве РФ в Сухуме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипведомства Денис Лавриков. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:11
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
абхазия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир путин, абхазия, в мире

Россияне в Абхазии смогут проголосовать по поправкам в посольстве

11:11 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкИнформационный буклет в руках активиста Всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции" на Театральной площади в центре Красноярска
Информационный буклет в руках активиста Всероссийского общественного корпуса Волонтеры Конституции на Театральной площади в центре Красноярска
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Информационный буклет в руках активиста Всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции" на Театральной площади в центре Красноярска. Архивное фото
СУХУМ, 17 июн - РИА Новости. Россияне в Абхазии смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в посольстве РФ в Сухуме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипведомства Денис Лавриков.
"Голосование пройдет 1 июля с 8.00 до 20.00 часов в помещении консульского отдела посольства России в Абхазии", - сказал Лавриков.
На странице посольства в Facebook уточняется, что в связи с риском распространения коронавирусной инфекции в ходе голосования будут приняты необходимые меры по охране здоровья граждан.
Проголосовать смогут российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории республики.
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