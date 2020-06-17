На въездах в Крым сохранят температурный контроль

Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.

"В основном мы говорим о (режиме) внутри помещений. На улице носить маску необязательно. Наша задача - проинформировать граждан, что ответственность в том числе находится на их поле. Штрафов нет. Я считаю, что принудительными мерам добиться невозможно, только убеждением, чтобы человек понял, что эта мера безопасности нужна ему и его семье", - сказал Аксенов.