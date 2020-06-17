Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573049016.html
На въездах в Крым сохранят температурный контроль
Температурный контроль в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции продолжит действовать на въездах в Крым, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569534136_0:227:2990:1909_1400x0_80_0_0_ce9bf556ad27e110672a076f0e30be34.jpg
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569534136_0:227:2990:1909_1400x0_80_0_0_ce9bf556ad27e110672a076f0e30be34.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569534136_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_6fba418cdae321256d4287bbf253de87.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569534136_560:0:2608:2048_1400x0_80_0_0_960cace0e1aa75e382bf7781fa65b99b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым

На въездах в Крым сохранят температурный контроль

11:10 17.06.2020
248
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкБлокпост из-за коронавируса на въезде в Севастополь
Блокпост из-за коронавируса на въезде в Севастополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Температурный контроль в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции продолжит действовать на въездах в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.
"Сохранится только температурный режим. Если обнаружен человек с признаками ОРВИ, то, соответственно, передается медицинским работникам. Если тестирование показывает коронавирус, то происходит госпитализация в инфекционное отделение", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 1".
При этом, по его словам, в республике сохраняется масочный режим в местах массового скопления людей.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"В основном мы говорим о (режиме) внутри помещений. На улице носить маску необязательно. Наша задача - проинформировать граждан, что ответственность в том числе находится на их поле. Штрафов нет. Я считаю, что принудительными мерам добиться невозможно, только убеждением, чтобы человек понял, что эта мера безопасности нужна ему и его семье", - сказал Аксенов.
По последним данным, в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 381 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика Крым
Рекомендуем
Синдром Кавасаки или COVID-19? Интервью мамы, потерявшей ребенка
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Мыс Фиолент
Аксенов разъяснил порядок заезда туристов в гостиницы и санатории
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин
Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
Крым
В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Девушки отдыхают на общественном пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Туроператоры рассказали о всплеске бронирования туров на Черное море
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы
В Госдуме пандемию назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
Далай-лама поделится мыслями о COVID-19
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Дмитрий Кулеба
В МИД Украины назвали запрет на въезд в некоторые страны временным
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
Лента новостейМолния