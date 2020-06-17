https://ria.ru/20200617/1573049016.html
На въездах в Крым сохранят температурный контроль
Температурный контроль в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции продолжит действовать на въездах в Крым, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:10
2020-06-17T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
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республика крым
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости.
Температурный контроль в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции продолжит действовать на въездах в Крым
, сообщил глава республики Сергей Аксенов
.
Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.
"Сохранится только температурный режим. Если обнаружен человек с признаками ОРВИ, то, соответственно, передается медицинским работникам. Если тестирование показывает коронавирус, то происходит госпитализация в инфекционное отделение", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 1
".
При этом, по его словам, в республике сохраняется масочный режим в местах массового скопления людей.
"В основном мы говорим о (режиме) внутри помещений. На улице носить маску необязательно. Наша задача - проинформировать граждан, что ответственность в том числе находится на их поле. Штрафов нет. Я считаю, что принудительными мерам добиться невозможно, только убеждением, чтобы человек понял, что эта мера безопасности нужна ему и его семье", - сказал Аксенов.
По последним данным, в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 381 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.