В Алтайском крае рассказали о новых случаях коронавируса

БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости. Более 70 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, общее число заболевших составляет 3010 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"За минувшие сутки зарегистрирован 71 заболевший коронавирусом. На 17 июня заболевших: в Барнауле – 42 человека, Рубцовске – 8, Бийске – 7, Алейске – 3, Новоалтайске – 3, Тальменском районе – 2, Шипуновском районе – 2, Славгороде – 1, Алтайском, Курьинском, Первомайском районах – по одному. По данным оперативного штаба региона, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3010 человек, в том числе 309 детей до 17 лет включительно", - говорится в сообщении.
Зарегистрирован один смертельный случай пациента с COVID-19, однако причиной летального исхода стали другие заболевания. За весь период скончались – 43 взрослых, в том числе 22 случая от COVID-19, 18 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе. 45 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ – 17. При этом 1920 пациентов выздоровели.
"За прошедшие сутки выздоровело 136 человек (взрослые – 128, дети – 8). Из всех выявленных случаев: 141 имеет завозной характер (2 – из-за рубежа), 2005 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 316 – у больных внебольничной пневмонией, 820 – у заболевших ОРВИ, в 1874 случаях – бессимптомное течение", - уточняют в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.