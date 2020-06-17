В Алтайском крае рассказали о новых случаях коронавируса

Зарегистрирован один смертельный случай пациента с COVID-19, однако причиной летального исхода стали другие заболевания. За весь период скончались – 43 взрослых, в том числе 22 случая от COVID-19, 18 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе. 45 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ – 17. При этом 1920 пациентов выздоровели.