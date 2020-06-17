В Тверской области число жертв коронавируса достигло 52

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области достигло 52, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 16 июня количество летальных случаев выросло до 51.

"Пятьдесят два человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

За последние сутки в Тверской области подтверждены 69 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 2869 случаев COVID-19.

"Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Всего 1742 заболевших излечились от коронавирусной инфекции", - информирует облправительство.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.