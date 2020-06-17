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В Тверской области число жертв коронавируса достигло 52
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области достигло 52, сообщает областное правительство. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:06
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тверская область, общество

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 52

11:06 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области достигло 52, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 16 июня количество летальных случаев выросло до 51.
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"Пятьдесят два человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 69 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 2869 случаев COVID-19.
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"Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Всего 1742 заболевших излечились от коронавирусной инфекции", - информирует облправительство.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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