Эксперт прокомментировал заявления Трампа по Германии

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.

"Это (вывод войск – ред.) вполне возможно. Я бы не стал исключать такого развития событий, раз об этом заявил президент Трамп. Главное, что такого рода позиция президента Трампа, что хватит за свой собственный американский счет обеспечивать безопасность государств, которые сами не хотят вести свою собственную безопасность, такая позиция очень понятна и приятна для ядерного электората Трампа. Ведь все заявления и действия, которые сейчас делает американский президент - с прицелом на ноябрь, нужно это понимать. Вот именно это заявление рассчитано на поддержку потенциальных избирателей", - сказал Батюк РИА Новости.