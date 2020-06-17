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Эксперт прокомментировал заявления Трампа по Германии
Заявления президента США Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Германии рассчитаны на поддержку его потенциальных избирателей на будущих... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:04
владимир батюк
дональд трамп
польша
германия
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владимир батюк, дональд трамп, польша, германия, в мире

Эксперт прокомментировал заявления Трампа по Германии

11:04 17.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Германии рассчитаны на поддержку его потенциальных избирателей на будущих выборах, все слова и действия президента сейчас "с прицелом на ноябрь", считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.
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"Это (вывод войск – ред.) вполне возможно. Я бы не стал исключать такого развития событий, раз об этом заявил президент Трамп. Главное, что такого рода позиция президента Трампа, что хватит за свой собственный американский счет обеспечивать безопасность государств, которые сами не хотят вести свою собственную безопасность, такая позиция очень понятна и приятна для ядерного электората Трампа. Ведь все заявления и действия, которые сейчас делает американский президент - с прицелом на ноябрь, нужно это понимать. Вот именно это заявление рассчитано на поддержку потенциальных избирателей", - сказал Батюк РИА Новости.
Он добавил, что за последние 30 лет американский воинский контингент на территории Германии сократился в несколько раз. "Так что это происходило при всех предшественниках Трампа. Трамп здесь ничего принципиально нового не делает, другое дело, что он это все подает как наказание Германии за то, что она торгует с Россией", - отметил эксперт.
Как считает Батюк, сложно сказать, повлияют ли слова Трампа о выводе войск на позицию Германии. По его словам, присутствие американских войск на территории страны не воспринимается немцами как нечто такое, что способствует укреплению безопасности или повышению международного статуса. "Если бы эти американские войска были переведены в Польшу, там реакция была бы совсем другой. У немцев отношение к присутствию американских войск в лучшем случае нейтральное", - считает аналитик.
"В то же самое время нужно понимать, что иностранные войска на территории любого государства – это практически неограниченные возможности для действия иностранной разведки на территории этой страны, которая может использовать экстерриториальные военные базы на территории этой страны и тем самым полностью нейтрализовать действие местной контрразведки", - подчеркнул он.
"Так что это не тот случай, когда американцы могли бы оказать какой-то нажим. Гораздо более серьезным для немцев будут какие-то американские экономические санкции", - заключил эксперт.
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